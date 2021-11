Cyber Monday: 54% italiani compra regali on line

Oltre un italiano su due (54%) tra quanti fanno i regali per Natale li acquisterà on line, anche approfittando degli sconti e delle offerte del, che segue il Black Friday. E’ quanto emerge da un’indaginediffusa in occasione del lunedì cybernetico dedicato alla spesa sul web.L’accresciuta attenzione per il Cyber Monday anche in Italia è giustificata dalla tendenza– sostiene la Coldiretti – ad acquistare iin anticipo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare gli affollamenti che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività, nonostante le misure di restrizione decise dal Governo per limitare l’avanzata dei contagi, dalle mascherine all’aperto al contingentamento dei centri storici.Complessivamente si stima secondo la Coldiretti che il giro di affari quest’anno in Italiarispetto al 2020 per un totale di 1,8 miliardi tra il Black Friday e il Cyber Monday secondo l’Osservatorio e-commerce B2c Netcomm–Politecnico di Milano.Le motivazioni per la spesa in rete – spiega la Coldiretti – sono la possibilità di avere la consegna a domicilio, una più ampia possibilità di scelta, l’opportunità di fare confronti e i prezzi convenienti anche se restano perplessità soprattutto sulla sicurezza dell’acquisto, la consegna di un prodotto integro eSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita