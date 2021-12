LG nomina nuovo Ceo e annuncia importanti cambiamenti

Infine, per scoprire potenziali meccanismi di crescita e accelerare il processo di innovazione, il dipartimento M&A, posto sotto la guida del Chief Strategy Office, diventerà una vera e propria divisione ottenendo così maggiori risorse. Allo stesso modo, per rafforzare l’attenzione verso i trend futuri e le esigenze dei clienti, il dipartimento Life Soft Research (LSR) di LG sarà promosso a Life Soft Research Lab, aumentando la sua influenza all’interno del Design Management Center. Infine, per accelerare il processo di trasformazione digitale in termini di customer experience, LG trasformerà in divisione il dipartimento AI Big Data sotto la supervisione del nuovo Chief Data Office (CDO).

LG Electronics ha annunciato che il Chief Strategy Officerassumerà anche la carica di Chief Executive Officer a partire dal 1° dicembre 2021.Top strategist di LG dal 2019, William Cho – durante il proprio mandato di sei anni come presidente di LG Nord America – è stato responsabile dello sviluppo dell’e della promozione di nuove opportunità di business sotto forma di imprese in-house e di startup partner.Entrato in Goldstar nel 1987 e dopo aver trascorso quattro anni negli uffici di LG Germania, William Cho vanta una solida carriera durante la quale ha ricoperto diversi ruoli,. Laureato all’Università di Pusan, Cho ha conseguito il Master in Economia presso la Yonsei University di Seoul.la nomina di Kim Byoung-hoon a Chief Technology Officer. Attualmente a capo del Future Technology Center, Kim è stato promosso a Executive Vice President e, oltre ad assumere il ruolo di Chief Technology Officer, sarà a capo del reparto Information and Communication Technology.Jang Ik-hwan, in LG da 31 anni, è stato promosso da Senior Vice President a Executive Vice President. Jang Ik-hwan assumerà la posizione di vertice della Business Solutions Company, dopo aver fatto crescere con successo il portfolio di attività IT rendendo LG uno dei marchi in più rapida crescita nel settore dei notebook, laptop e monitor.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita