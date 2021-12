Facebook e Instagram: ecco le persone e i temi più discussi del 2021

bitcoin

Di cosa si è discusso maggiormente sunel corso del 2021 che volge al termine? Quali sono stati i temi più caldi, i termini più condivisi e le parole più utilizzate nei commenti degli utenti delle principali piattaforme social in Italia?rispecchiati nelle discussioni e nei commenti su Facebook e Instagram. Mai come negli ultimi due anni, i social network hanno dimostrato il loro valore come luogo fondamentale per rimanere in contatto, fare community, condividere i momenti importanti della propria vita e costruire spazi di discussione e confronto., spesso rispecchiando fedelmente i temi che hanno mobilitato maggiormente l’opinione pubblica nell’ultimo anno. Ecco quali sonoe riportate in ordine rigorosamente alfabetico.Non potevano mancare i vaccini tra gli argomenti più commentati nell’ambito della stretta attualità, sebbene l’elenco delle parole più utilizzate non manchi di sorprendere per la varietà delle tematiche toccate. I termini di cui si è fatto più uso su Facebook e Instagram, infatti, sono stati:I tanti dibattiti che hanno caratterizzato il mondo politico e la società ultimamente hanno naturalmente avuto una manifestazione anche sui social. Ecco perché tra le parole più postate e commentate del 2021 troviamo non a caso:Gli utenti di Facebook e Instagram si sono confrontati anche su altri argomenti importanti, legati alla Società e all’attualità. In questo caso i termini più ricorrenti nelle discussioni sono stati:Le persone hanno mostrato quest’anno anche grande sensibilità nei confronti della tematica ambientale, che è stata tra le più discusse e commentate attraverso le parole:Greta Thunberg, i Fridays for Future, la Conferenza Cop26 di Glasgow dedicata ai cambiamenti climatici: il 2021 è stato caratterizzato da dibattiti ed eventi legati all’emergenza climatica e alla necessità di intervenire per salvare il nostro pianeta. Ecco quindi che la Terra è stato uno dei temi più discussi attraverso le seguenti parole:Non solo di Covid si è parlato su Facebook e Instagram quest’anno: a suscitare l’interesse delle persone in modo crescente ci sono stati molti temi legati alla salute e al benessere, fisici e mentali. Tra queste:L’artista preferito dagli utenti risulta essere il più enigmatico tra i maestri contemporanei: Banksy. Oltre a lui, tra le parole più postate e commentate legate all’arte, alla cultura e più in generale all’intrattenimento, troviamo:Mete visitate o desiderate, luoghi vicini o moderatamente lontani per questo 2021. Da sempre il tema del viaggio riscuote successo sui social, fa sognare e rappresenta una delle occasioni preferite per condividere foto e video. Tra le mete del Belpaese di cui si è più parlato troviamo:Le cinque mete all’estero più esplorate e sognate, invece, sono state:Senza alcun dubbio, il 2021 è stato l’anno dello sport italiano. La vittoria della Nazionale agli Europei di calcio e i successi dei nostri atleti alle Olimpiadi non potevano certo non infiammare il tifo. Ecco i termini e i nomi degli sportivi più presenti nelle discussioni e nei post degli utenti:Da sempre, la musica accompagna le nostre giornate e i nostri momenti più importanti. Ecco le canzoni più utilizzate nelle Stories su Facebook e Instagram e nei Reels su Instagram nel corso del 2021:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita