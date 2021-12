Apple: ecco i vincitori degli App Store Award 2021

Apple ha rivelato i vincitori degli App Store Award 2021, premiando le 15 migliori app e giochi che hanno aiutato gli utenti ad attingere a passioni personali, scoprire sbocchi creativi, entrare in contatto con nuove persone ed esperienze, o semplicemente divertirsi. I vincitori di quest'anno includono sviluppatori di tutto il mondo le cui app e giochi sono stati selezionati dal team editoriale globale dell'App Store di Apple per l'eccezionale qualità, la tecnologia innovativa, il design creativo e l'impatto culturale positivo.

"Gli sviluppatori che hanno vinto gli App Store Award nel 2021 hanno sfruttato le proprie passioni e la propria visione per realizzare le migliori app e i migliori giochi dell'anno, stimolando la creatività e la passione di milioni di utenti in tutto il mondo", ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. "Che si tratti di programmatori indie autodidatti o di leader in grado di ispirare che costruiscono aziende globali, questi eccellenti sviluppatori hanno innovato con la tecnologia Apple, e molti hanno contribuito a promuovere il profondo senso di unione e dello stare insieme di cui avevamo bisogno quest'anno.”

Ecco i vincitori e le motivazioni di Apple in una nota: "Dieci anni dopo il suo debutto sull'App Store, Toca Life World continua a lavorare magnificamente sull'arte del gioco e dell'espressione di sé per i bambini. Gli sviluppatori di DAZN hanno portato la cultura sportiva locale sotto i riflettori di tutto il mondo perchè tutti possano goderne, mentre Carrot Weather ha portato le sue eccellenti previsioni meteorologiche, e il carattere spiritoso che le contraddistingue, al polso degli utenti. LumaFusion ha reso l'editing video più veloce, più accessibile ai meno esperti e più portatile per i creatori di ogni livello, mentre Craft ha reso possibile in modo creativo efficienza e aspetto artistico attraverso un taccuino con capacità apparentemente illimitate. La grafica incredibile e le ricche trame di "League of Legends: Wild Rift," "MARVEL Future Revolution,” “Myst,” “Space Marshals 3,” e, in Apple Arcade, di “Fantasian" hanno trasportato giocatori di ogni età in esperienze di gioco coinvolgenti".

