realme inaugura il primo pop-up store in Italia

Realme inaugurerà il suo primo pop-up store in Italia, confermando la centralità del Paese nelle strategie di crescita dell’azienda. A Milano, dal 16 al 19 dicembre presso il CityLife Shopping District, sarà possibile toccare con mano gli ultimi innovativi smartphone presentati da realme, tra cui realme GT NEO 2, realme GT Master Edition e realme GT, e la gamma di prodotti AIoT come cuffie e smartwatch.

Ma non è finita qui: nei quattro giorni previsti sarà possibile acquistare tutti i dispositivi realme a prezzi davvero speciali per un Natale all’insegna della tecnologia, incontrare e interagire con alcuni dei TikToker più famosi tra cui Aurora Celli, Dexter, Eleonora Olivieri, Giuseppe Barbuto e Ayoubub (giovedì 16 dicembre, ore 17 all’interno dello store Euronics) e partecipare al concorso “gratta e vinci con realme” per vincere fantastici premi.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita