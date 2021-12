Dal Black Friday ai regali last minute: le Gift Card che risolvono il Natale

Il Natale si avvicina e la scelta dei regali è ancora lontana? Le Gift Card vengono in soccorso anche ai più ritardatari, con idee last minute, un trend affermato in Italia e in crescita anno dopo anno. Una crescita delle Gift Card in Italia che, secondo l ’ Italy Gift Card and Incentive Card Market Report 20211 , oggi vale 5,7 miliardi di euro e raggiungerà 7,5 miliardi di euro entro il 2025, evidenziando la solidità del mercato.

Lo confermano i dati di Epipoli, gruppo FinTech italiano leader nei sistemi di pagamento, che nel 2021 ha visto un boom del 37% nelle vendite delle Gift Card e delle carte prepagate realizzate tramite tutti i canali di vendita del gruppo Epipoli, complici anche il Black Friday e il CyberMonday.

Introdotte per la prima volta in Italia 15 anni fa proprio da Epipoli, le Gift Card sono diventate il metodo di pagamento preferito dal 44% degli italiani intervistati dalla survey, con una penetrazione in crescita anche fra gli adulti di età compresa fra i 35 e 47 anni, nonostante i millennial e la Generazione Z continuino a rappresentare il segmento più attivo nel loro utilizzo.

Tendenza confermata anche dall ’ ultima edizione della Global Consumer Insights Survey di PwC, secondo cui l ’ 83% dei consumatori intervistati (9.370 consumatori in 26 Paesi) è propenso ad utilizzare le Gift Card come metodo di pagamento per gli acquisti online.

Nella Top 10 delle card più richieste nel 2021: Mygiftcard Plus, Esselunga, Q8, Mediaworld, Conad, Foot Locker, Ikea, Zalando, Douglas, la Feltrinelli.

Chi si rivolge alle Gift Card lo fa perché cerc a un’ampia scelta di brand e ser vizi, che spazia dalle proposte editoriali, con le carte Feltrinelli e Mondadori, agli abbonamenti ai videogiochi con la card Game Stop per i gamer più fedeli, fino all ’ ultima frontiera degli audiolibri con la nuova carta Storytel. Tante le opzioni nel mondo della moda con le Gift Card di Mango, H&M, OVS, dei fashion e-tailer Zalando, Asos, e dell ’ abbigliamento sportivo con le proposte Foot Locker, Decathlon e Nike.