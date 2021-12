WindTre: nuova opzione ‘Travel’ per la Svizzera

WindTre lancia una nuova opzione pensata per

i clienti che si recano frequentemente in Svizzera, per lavoro o per

svago, e che desiderano chiamare e navigare dal proprio smartphone.



L’optional si chiama ‘Travel Svizzera’ ed è attivabile in

abbinamento a una delle offerte WindTre. Sono inclusi 10 Giga di

traffico Internet, 50 minuti da utilizzare nel territorio elvetico e 10

minuti dall’Italia verso la Svizzera, al prezzo di 4,99 euro al mese,

senza costi di attivazione.

