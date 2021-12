I cybercriminali diffondono una nuova campagna di phishing a tema Omicron, la nuova variante COVID

I ricercatori di Bitdefender Antispam Lab, che monitorano il traffico email, hanno rilevato una campagna di phishingche sfrutta Omicron, la nuova variante COVID-19, con la quale i criminali informatici cercano di infettare i destinatari con il malware FormBook, noto per il furto di dati bancari a danno delle sue vittime.

Il COVID-19 è stato un tema ricorrente nelle campagne di phishing e negli attacchi informatici di quest'anno, e i criminali informatici non hanno ancora esaurito l'argomento: la scoperta della variante Omicron COVID-19, infatti, ha aperto nuove opportunità per sfruttare ulteriormente il repertorio di phishing a tema.



Il testo dell’email

inviato alle vittime assomiglia a una richiesta di controllo delle informazioni riguardanti una spedizione e contenute in un allegato con una fattura Proforma. Per catturare l’attenzione della vittima, i criminali informatici citano nel messaggio le nuove normative entrate in vigore in risposta alla variante Omicron senza aggiungere altri dettagli.

Ecco un esempio del testo di queste email:

"In allegato potete trovare la fattura Proforma. Si prega di notare che il governo ha implementato nuove normative per arginare la diffusione della variante OMICRON COVID-19. I documenti finali saranno inviati dopo la conferma definitiva delle informazioni in allegato".





(RAT) meglio conosciuto per le sue capacità anti-Virtual Machine che gli consentono di eludere il rilevamento.un popolarein grado di, sopratutto. La campagna, nata inizialmente in territorio asiatico si è rapidamente diffusa colpendo anche l’Europa.agli utenti di mantenere sempre una buona, di mantenerei sistemi operativi e le applicazioni, raccomanda inoltre didi email non richieste senza essere in grado di verificarne la veridicità.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita