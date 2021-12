Vodafone mette all’asta il primissimo Sms Come NFT

Vodafone mette all'asta il primo SMS al mondo. Venne trasmesso attraverso la rete Vodafone il 3 dicembre 1992 e fu ricevuto dal dipendente Vodafone Richard Jarvis a una festa di Natale. È un messaggio di 15 lettere: "Merry Christmas". L'SMS viene messo all'asta come token non fungibile ("NFT") in una vendita unica organizzata dalla casa d'aste Aguttes in Francia. L'acquirente, che potrà pagare con la criptovaluta Ether, acquisisce la proprietà esclusiva di una replica dettagliata e unica del protocollo di comunicazione originale che ha trasmesso il primo SMS al mondo. L'asta si svolgerà il 21 dicembre 2021. Vodafone devolverà il ricavato della vendita all'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.





La trasmissione del breve messaggio di testo, quasi tre decenni fa, è stato un momento decisivo nella storia della tecnologia delle comunicazioni mobili. Nel 1999, sette anni dopo l'invio del primo SMS tramite rete Vodafone, è stato finalmente possibile inviare messaggi di testo su più reti accelerandone l'utilizzo e la popolarità. Oggi miliardi di persone in tutto il mondo inviano gli auguri di Natale, Hanukkah, Eid e molte altre festività sotto forma di testi, video, messaggi audio ed emoji. Senza il primissimo "Merry Christmas", il nostro mondo oggi sarebbe meno connesso.

Il livello di innovazione del primo messaggio di testo trasmesso da Vodafone nel 1992 è paragonabile a quello della tecnologia blockchain e degli NFT oggi. Così Vodafone fissa questo momento storico su blockchain mettendola all'asta come NFT il 21 dicembre 2021. Nel processo, il "Primo SMS" viene venduto come un articolo unico. L'esclusivo NFT (1/1) garantisce la titolarità di una replica unica e dettagliata del protocollo di comunicazione originale del primo SMS mai trasmesso. L'asta sarà condotta a Parigi il 21 dicembre 2021 da Aguttes, la prima casa d'aste indipendente in Francia, attiva nel mercato internazionale dell'arte e del lusso, che si aspetta di raccogliere offerte da tutto il mondo per questa vendita.



