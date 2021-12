Vodafone, venduto per 107mila euro il primo Sms al mondo

Vodafone ha venduto all'asta come token non fungibile ("NFT") il primo SMS al mondo: un offerente anonimo se l'è aggiudicato per 107.000 euro, che saranno donati all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 22/12/2021