Apple Fitness+ si arricchisce di nuovi modi per dare a tutti la giusta carica

invece è una nuova esperienza audio progettata per aiutare i runner a essere più costanti e a fare progressi, e ogni episodio è dedicato a un percorso popolare in alcune delle località iconiche del mondo della corsa.

Ogni episodio offre indicazioni e consigli motivanti offerti da trainer di Fitness+ già noti e apprezzati, tra cui Emily Fayette, Jamie-Ray Hartshorne, Sam Sanchez e Scott Carvin, e la new entry Cory Wharton-Malcolm. Wharton-Malcolm, noto per il suo impegno verso l'inclusione nella comunità dei runner, ha corso la sua prima maratona nel 2007, e ora partecipa a eventi dedicati a questa disciplina in ogni parte del mondo. Il suo vivace stile di coaching rende divertente anche la corsa più impegnativa.

Gli episodi di Corriamo includono anche musica motivante ed energizzante, con playlist selezionate da trainer di Fitness+. Ogni playlist è calibrata in base a intensità, luogo e coaching, riflettendo lo spirito della città in cui si corre. Per esempio, la playlist per Miami Beach include musica latino americana ispirata dagli splendidi panorami e dalle sonorità della città di Miami. L’utente può anche salvare le playlist per ascoltarle quando vuole. Durante le sessioni di Corriamo, il trainer o la trainer di Fitness+ invierà le foto di scorci meritevoli scattate lungo il percorso. Le foto saranno poi disponibili nel riepilogo dell’allenamento e potranno essere salvate nella libreria fotografica personale o condivise con altre persone.

Bernice A. King, avvocata, ministra e CEO del Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent Social Change.

Hasan Minhaj, comico, scrittore e produttore noto per le sue comparse in “The Daily Show” e la sua premiata serie “Patriot Act with Hasan Minhaj”.

Chris Meloni, attore noto per il suo ruolo in “Law & Order: Special Victims Unit”.

Ayọ Tometi, attivista per i diritti umani, stratega e scrittrice nota per essere cofondatrice del movimento “Black Lives Matter”.

Chelsea Handler, comica, ex conduttrice di “The Chelsea Handler Show” e autrice di sei best seller.

Sugar Ray Leonard, ex pugile professionista, medaglia d’oro alle Olimpiadi, incluso nella Hall of Fame.

Infine, Fitness+ arricchirà la nota serie “Artista in primo piano” con nuovi allenamenti al ritmo della musica di Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira e i Beatles. La serie dedica un’intera playlist di allenamento a un unico artista. Ogni lunedì per quattro settimane, nuovi allenamenti con brani di questi artisti appariranno nel servizio in diverse modalità. I tipi di Allenamento includono Bici, Ballo, HIIT, Potenziamento muscolare e Yoga, e i generi musicali spaziano dal chill-out al rock, hip-hop/R&B, latin e upbeat.

il primo servizio di fitness e benessere creato intorno ae pensato per ogni livello di esperienza e allenamento, introduce, disponibili dal 10 gennaio.Lesono una serie di meditazioni e allenamenti selezionati dalla libreria di Fitness+ e organizzati in modo da aiutare l'utente a raggiungere i propri obiettivi. Attingendo a quasi 1000 workout in stile studio e meditazioni guidate disponibili su Fitness+, le raccolte forniranno un modo completamente nuovo di trovare la carica giusta all'inizio di ogni sessione. La Raccolte includeranno un programma di attività consigliate per aiutare l'utente a fare scelte mirate negli allenamenti per le settimane o i giorni successivi.Al momento del lancio, saranno disponibili queste sei raccolte:Inoltre, sempre a partire dal 10 gennaio, su Fitness+, una motivante esperienza audio su Apple Watch pensata per aiutare le persone a restare in movimento camminando più spesso. La serie ha come protagonisti alcuni dei personaggi più interessanti e influenti al mondo, che condividono storie, foto e musica con gli abbonati a Fitness+.Ad oggi,, tra cui Dolly Parton, Anthony Joshua, Jane Fonda, Randall Park, Camila Cabello, Naomi Campbell, Ruby Bridges, Dr. Sanjay Gupta e Bebe Rexha. Di recente, Sua altezza reale il Principe William ha chiuso la seconda stagione parlando dell'importanza di tenere la mente allenata.. A partire dal 10 gennaio, gli utenti e le utenti possono passeggiare in compagnia dell'attrice, scrittrice e produttrice Rebel Wilson. Nel suo episodio, racconta come una lezione di recitazione è diventata una grande lezione di vita e di come un incontro inaspettato l'abbia aiutata a superare la perdita di una persona cara.Ecco alcuni dei nuovi ospiti della terza stagione di Passeggiamo: