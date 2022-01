Wiko presenta lo smartphone Y82

La Serie Y di Wiko

saluta l’ingresso del nuovo smartphone Y82, caratterizzato da un





processore Octa Core 1.6GHz, 3GB di RAM e memoria ROM da 32GB, espandibile fino a 256GB con una scheda MicroSD.La visualizzazione è ottimizzata sull'ampio display da 6,1" in formato 19,5:9 di Y82. I film e i video sono nitidi e brillanti grazie alla, e con la tecnologia IPS, le immagini e i testi dell'Y82 sono chiari da qualsiasi angolazione.La batteria da 3600mAh assicura che l'utente non resti a corto di energia, per un utilizzo che arriva fino a 2 giorni.L'gestisce il comportamento delle app di terze parti, ottimizzando il consumo di energia e prolungando la durata della batteria.Anche Y82 dispone di accessori di protezione disegnati ad hoc e disponibili sull'e-store di Wiko. Dare un'occhiata alle notifiche mantenendo protetto lo smartphone sarà facilissimo. La superficie liscia e i bordi arrotondati del vetro temperato assicurano l'adattamento al display per proteggere in modo discreto lo schermo dai graffi, pur mantenendo la sensibilità del touchscreen. E per una doppia protezione c'è il pacchetto di accessori su misura 2 in 1 di Y82, contenente una cover flessibile trasparente e il vetro temperato su misura.Face Unlock consente di accedere allo smartphone rapidamente con un unico sguardo e, per i meno smart, l'interfaccia Simple Mode rende il tutto ancora più intuitivo, permettendo di organizzare le app principali in un'unica schermata. Il tutto con la potenza diY82 di Wiko è disponibile nelle principali insegne di elettronica di consumo e sull'e-store italiano del brand, al prezzo suggerito al pubblico di