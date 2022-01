Premi per guardare film e serie: siglata la partnership CHILI-TaTaTu

hanno siglato unache permetterà a tutti gli utenti della piattaforma di streaming video digrazie alla visualizzazione dei contenuti multimediali, per poi spenderli sull'e-commerce del social o partecipare ad aste speciali con in palio esperienze o attività esclusive.Nata dall'idea del produttore cinematografico e imprenditoreè unache svolgono durante il tempo che sono connessi. Grazie alle interazioni come like, commenti o semplici visualizzazioniin un portafoglio virtuale ed utilizzarli come preferiscono.Non solo premi fisici, ma anchedel mondo del cinema, come quelle già realizzate con star del calibro dicon una cena di gala, oppure con la vendita di un autografo dibattuto all'asta per 106,001 TTU Coin. Inoltre, gli utenti possono donare i loro TTU Coin ad altri utenti., azienda operante nella distribuzione via internet di film e di serie TV fondata a Milano nel giugno del 2012,di entrambe le piattaforme e si tratta del primo caso di: TaTaTu avrà così accesso ad oltre 5 milioni di iscritti a CHILI che verranno premiati da TaTaTu per tutto il tempo che navigheranno sulla piattaforma.nasce con il preciso intento di premiare chiunque con dei coin che possono essere accumulati sin dal momento dell'iscrizione e, soprattutto, in ogni attività che viene svolta all'interno del social. Il fine ultimo è quello di, dentro quella che viene definita, che riporta l'attenzione su chi usufruisce del servizio e ricompensa gli utenti del loro tempo investito: un sistema il cui scopo è riportare equità dividendo i guadagni ottenuti dai social media grazie agli utenti con quest'ultimi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita