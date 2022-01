BenQ presenta nuovo monitor gaming compatibile con PS5 e Xbox Series X

BenQ lancia il nuovo monitor gaming da

. Caratterizzato da risoluzione

4K

, frequenza di aggiornamento di

144 Hz

,

HDMI 2.1

e pannello

IPS

, l’EX3210U offre ai giocatori la massima immersione audiovisiva elevandone il livello di gioco grazie all’

intelligenza artificiale

.



Il display

16:9

garantisce un'esperienza multisensoriale superiore, grazie alla risoluzione

4K UHD 3840 x 2160

, agli

altoparlanti tre Volo

integrati per un audio premium e a un

microfono AI

che cancella il rumore e filtra in modo intelligente i suoni circostanti.



Dotato di HDMI 2.1,

il BenQ MOBIUZ EX3210U è compatibile con giochi

4K 120Hz e con le console di nuova generazione, come PS5 e Xbox Series X.

Non solo, il monitor adatta l'audio allo scenario di gioco utilizzato, incrementando il coinvolgimento dei player e fornendo un'eccellente percezione della posizione degli avversari.



Il

campo visivo più ampio

, i

chip DSP

integrati e la tecnologia

garantiscono scenari di gioco più dettagliati e immagini fluide con profondità, nitidezza e definizione ulteriormente migliorate. La frequenza di aggiornamento di

144 Hz

e un velocissimo tempo di risposta delle immagini in movimento di

1 ms

eliminano le sfocature e gli artefatti digitali, rendendo il BenQ MOBIUZ EX3210U ideale per diversi scenari di gioco, tra cui FPS, casual gaming e SimRacing.



L'esperienza di gioco è inoltre ottimizzata da Black eQualizer (per una migliore visibilità degli altri giocatori nelle scene scure),(per le regolazioni del colore in-game che consentono di vedere più facilmente gli avversari) e HDRi, che perfeziona ulteriormente i colori e il contrasto, visualizzando più chiaramente i dettagli.I due altoparlanti integrati di fascia alta a 2,1 canali (2 altoparlanti da 2 watt e subwoofer da 5 watt) dispongono di cinque impostazioni audio definibili dall'utente che regalano una ricca base sonora che si adatta a giochi sparatutto, SimRacing e sportivi.Col BenQ EX3210U, gli streamer non dovranno più ricorrere al doppio monitor, potendo dividere lo schermo in due: in una finestra potranno concentrarsi sul gioco,e avviare la diretta. Il telecomando incluso migliora ulteriormente la facilità d'uso, consentendo agli utenti di passare facilmente da una finestra all'altra e di regolare il suono e le modalità di gioco da qualsiasi punto della stanza.Con lo Scenario Mapping integrato, il BenQ MOBIUZ EX3210U è intuitivo e seleziona automaticamente le impostazioni di gioco preferite dall'utente associate a una specifica sorgente di ingresso. Inoltre, i giocatori con joystick di navigazione a 5 direzioni possono accedere all'OSD rapido per usufruire istantaneamente di queste funzioni.Il nuovo modello è dotato anche della tecnologia BenQ EyeCare, che protegge gli occhi dall'affaticamento, anche durante le sessioni di gioco più lunghe.senza sfarfallio, che migliora notevolmente l'esperienza visiva per l'utente. In aggiunta, la tecnologia Brightness Intelligence Plus di BenQ regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale.