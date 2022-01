Amazon aprirà un nuovo centro di distribuzione ad Ardea (Roma)

È già possibile candidarsi sul sito

alle posizioni di operatore di magazzino presso il nuovo centro di distribuzione. I dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica con un salario d’ingresso pari a €1.680 lordi, tra i più alti del settore, pari all’8% in più rispetto a quanto previsto dal CCNL, e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni.

Il nuovo centro sarà operativo entro la prossima primavera e integrerà sistemi di risparmio energetico riducendo l’impronta ambientale. Nell’ambito dell’impegno a raggiungere la carbon neutrality entro il 2040, il nuovo centro è stato progettato con massima attenzione al risparmio energetico con l’obiettivo di conseguire la certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) con la valutazione “Excellent”. L’impianto di riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata degli ambienti saranno gestiti da un sistema intelligente per l’utilizzo e la manutenzione dell’immobile (BMS – Building Management System) in grado di offrire agli operatori di magazzino un ambiente di lavoro confortevole e, allo stesso tempo, capace di ridurre i consumi energetici superflui. L’edificio sarà inoltre dotato di pannelli solari e i dipendenti potranno usufruire di postazioni di ricarica per veicoli elettrici e depositi per biciclette.

Il sito di Ardea sarà il terzo centro di distribuzione e la settima struttura aperta da Amazon nel Lazio, regione in cui l’azienda ha già creato 2.700 posti di lavoro a tempo indeterminato. L'azienda, infatti, ha già aperto un centro di distribuzione urbano Amazon Fresh a Roma, due centri di distribuzione a Colleferro (RM) e a Passo Corese (RI) e tre depositi di smistamento situati a Pomezia (RM), Roma Settecamini e Roma Magliana.



ha annunciato l'apertura di un nuovo centro di distribuzione ad, città metropolitana di Roma. Questo nuovo sito permetterà ad Amazon di creare, entro tre anni dall’apertura,, che si andranno ad aggiungere agli oltre 13.000 già creati dell'azienda nel Paese.L’investimento a sostegno del lancio del nuovo centro si aggiungerà agli oltregià investiti da Amazon in Italia dal suo arrivo nel 2010.Dopo l'apertura nel 2021 di 3 nuovi centri logistici a Novara, Spilamberto (MO) e Cividate al Piano, Amazon continua quindi ad espandere la sua rete logistica per soddisfare la crescente domanda da parte dei clienti italiani.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita