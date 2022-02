Apple celebra il Mese del cuore con nuove risorse in tutti i servizi

Per aiutare chi possiede un Apple Watch a non perdere la motivazione e a mettere la salute al primo posto, Apple lancerà una nuova sfida Attività che, il 14 febbraio, inviterà a completare 30 minuti nell’anello Esercizio per ottenere un premio speciale. Inoltre, dal 14 febbraio Fitness+ presenterà una sezione speciale con allenamenti energizzanti di 30 minuti, pensati per aiutare gli utenti a rimanere motivati e completare i loro minuti settimanali di esercizio.



Inoltre Apple Books proporrà una raccolta di titoli incentrati sulla salute del cuore, tra cui libri sulla cardiologia, sul benessere emotivo e sull’alimentazione sana. Sull’app Apple TV sarà invece disponibile una collezione di film e programmi dedicati alle malattie cardiache, alla cardiologia e alle sane abitudini. Infine, il pannello Sfoglia di Apple Podcast darà risalto a una raccolta curata di podcast con specialisti in medicina che aiuteranno gli ascoltatori a informarsi sulla propria salute, e sui passi che si possono intraprendere per migliorare la propria forma fisica, mentale e, in generale, il proprio benessere.

In febbraio,renderà disponibili una serie di nuove risorse dedicate alla salute del cuore e pensate per sostenere gli utenti negli Stati Uniti nel loro percorso verso abitudini più sane, sollecitandoli al movimento e tenendoli informati. Inoltre, verranno condivise informazioni preliminari sui trend degli stili di vita analizzati nell'ultimo anno dall'Apple Heart and Movement Study.In occasione del, Apple offrirà raccolte ad hoc in Apple Fitness+, sull'App Store, nell'app Apple TV, in Apple Podcast e in Apple Books.Sull'App Store sarà poi disponibile una raccolta di app che aiutano l'utente a prendersi cura della propria salute cardiovascolare fornendo informazioni preziose sulla frequenza cardiaca e i livelli di attività. App comeconsentono di migliorare il livello di fitness e il benessere generale accedendo ad allenamenti personalizzati, monitorando parametri chiave sulla frequenza cardiaca e tenendo traccia di informazioni fondamentali sulla salute.