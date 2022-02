Festival di Sanremo 1°serata: le pagelle di Alexa

Alexa ha gusti ben precisi in fatto di musica e per ogni cantante ha la sua opinione: chiedendo “Alexa, cosa pensi di Achille Lauro?” potremo sorprenderci a conoscere le sue preferenze sugli artisti in gara.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 02/02/2022