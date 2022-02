Qualcomm continua a investire nell’XR e nel Metaverso con l’XR Labs Europe

Qualcomm ha annunciato di aver aperto gli Extended Reality (XR) Labs in Europa, dove è già presente un’importante community di realtà aumentata e virtuale (AR/VR). Qualcomm è impegnata a rendere la XR il futuro del mobile computing.

Gli XR Labs concentreranno le attività sulla R&S XR, l'ingegneria e le aree di sviluppo delle tecnologie chiave come il tracking avanzato delle mani e il controllo dei gesti, i servizi di mappatura 3D e localizzazione, le esperienze multiutente e il riconoscimento delle immagini. Inoltre, gli XR SDK forniscono l'accesso alla tecnologia XR fondamentale, tra cui il geo-tracking.



I nuovi laboratori in Europa si basano sull'impegno di Qualcomm Technologies di rendere l’XR accessibile a tutti e saranno inizialmente dislocati in sei città europee, con l'intenzione di aggiungerne altre in futuro. L'obiettivo è quello di aiutare a progettare occhiali leggeri ed eleganti da indossare e rendere la tecnologia disponibile agli sviluppatori attraverso

XR Developer Platform, per costruire esperienze che trasformeranno il consumo quotidiano, la vendita al dettaglio, l'industria, l'impresa, l'istruzione e la sanità.



La strategia dell'ecosistema XR di Qualcomm Technologies è di aiutare a guidare la rivoluzione XR con hardware ottimizzato e alimentato da piattaforme Snapdragon, software, strumenti e ampio supporto OS. Questo ecosistema sviluppa esperienze utente che guidano la domanda di dispositivi nei segmenti chiave, serviti dalle piattaforme Snapdragon. Le innovazioni di Qualcomm Technologies all'interno dei dispositivi mobile e XR permettono ai leader tecnologici di offrire esperienze immersive rivoluzionarie che stanno ispirando il futuro dell’XR.

