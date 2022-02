Apple si aggiudica la sua prima storica nomination all’Oscar per il miglior film con “CODA”

ha fatto la storia aggiudicandosi sei nomination all’Oscar in alcune delle principali categorie, fra cui: Miglior film (“CODA”); Miglior attore per; Migliore attore non protagonista per Troy Kotsur (“CODA”); Miglior sceneggiatura non originale per la sceneggiatrice e regista Siân Heder (“CODA”); Miglior fotografia per Bruno Delbonnel (“Macbeth”); e Miglior scenografia per Stefan Dechant (“Macbeth”).Con la nomination di oggi per il suo ruolo in “Macbeth”, Denzel Washington ha superato il suo record personale di 10 nomination agli Oscar, diventando uno degli attori nonché l’uomo di colore con più nomination nella storia degli Academy Awards.Il film Apple Original “CODA”, mentre Troy Kostur è il primo attore sordo ad essere in lizza per il premio di miglior attore non protagonista grazie alla sua intensa interpretazione.Inoltre, Siân Heder, sceneggiatrice e regista di “CODA”, ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.Le candidature sono state annunciate dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences e i nomi dei vincitori e delle vincitrici della 92ª edizione dei premi Oscar saranno rivelati domenica 27 marzo a Los Angeles, California.“A nome di Apple, ringrazio l’Academy e mi congratulo con tutti i nostri eccezionali registi, attori e attrici per le nomination più che meritate”,. “Siamo onorati di raggiungere questo traguardo e ricevere questa nomination. ‘CODA’ è un film rivoluzionario in grado di ispirare, divertire e cambiare. Il nostro applauso va a tutte le persone visionarie che, lavorando davanti o dietro alla telecamera, hanno contribuito alla realizzazione di ‘CODA’ e ‘Macbeth’, due film potenti che gettano uno sguardo sull’umanità e la storia, e che lasceranno il segno sul pubblico di oggi e di domani.”Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita