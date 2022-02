TCL lancerà il nuovo TCL TABMAX 10.4 solo su e-commerce

lancia il nuovissimo tablet TCL TABMAX 10.4 esclusivamente attraverso l’e-commerce. La prevendita si terrà su

dal 21 al 23 febbraio ad un prezzo scontato di Euro 243,27*, prima che venga messo a disposizione su altri canali.

Il TCL TABMAX 10.4 è ottimizzato con NXTVISION, l'innovativa tecnologia di visualizzazione di TCL. Gli elementi visivi sono rafforzati da profonde esplosioni di colore e alti contrasti, facendo apparire ogni immagine con una chiarezza vivida. NXTVISION alleggerisce l’affaticamento degli occhi durante i lunghi periodi di tempo trascorsi sullo schermo, grazie alla modalità “salva vista”, tra cui quella “a bassa luce blu” e la modalità di “lettura” - così gli occhi sono protetti durante la lettura di e-book, la frequentazione di lezioni online e le videochiamate.

Il processore Snapdragon Octa-Core fornisce prestazioni veloci e robuste, con un software AI potenziato che migliora i videogiochi, le capacità della fotocamera e la sicurezza. Gioca con emozioni al limite del possibile con una velocità e una qualità visiva notevoli grazie alla GPU Adreno 610 ad alte prestazioni. Scatta foto eccezionali con la fotocamera posteriore da 13MP e quella anteriore da 8MP, e cattura momenti indimenticabili con amici e familiari.

Dotato di una batteria di 8000mAh ad elevata capacità, TCL TABMAX 10.4 può durare fino ad otto ore con una singola carica (con cinque ore di gioco online) - tempo e potenza ampi per creare, lavorare, giocare e connettersi durante il giorno. Grazie al caricatore da 18W, la batteria può essere ricaricata al 21% in 30 minuti, o essere piena in quattro ore. Inoltre, in seguito all’analisi dei feedback dei clienti, TCL TABMAX 10.4 ha incrementato notevolmente lo spazio della memoria fino a 256GB di ROM, rispetto al suo modello precedente di 128GB di ROM, ad un prezzo conveniente e con ottime prestazioni, sufficienti per numerose foto, video e applicazioni.

Il dispositivo include TCL Kids con interfacce a misura di bambino, come icone grandi e design divertente, così i bambini possono navigare e utilizzare il tablet con facilità. Impara e lasciati ispirare da una vasta libreria di contenuti ricca di fiabe classiche, video coinvolgenti e applicazioni (il contenuto può variare a seconda dell’area geografica). Munito di controlli parentali e suggerimenti per la salute, compresi i controlli di tempo, le password e i promemoria sulla postura, TCL Kids offre divertimento ed educazione in modo che tutta la famiglia possa godere di tutto ciò che TCL TABMAX 10.4 ha da offrire.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita