Facebook rende disponibile Reels in tutto il mondo

Facebook ha annunciato l'espansione di

Reels

I video contano ormai per quasi la metà del tempo che le persone passano su Facebook e Instagram, e Reels è il formato di contenuti in più rapida ascesa. Per qusto motivo Facebook sta lavorando a diverse soluzioni che permetteranno ai creator di guadagnare grazie ai loro reel. Il programma di bonus Reels Play paga i produttori di contenuti idonei fino a 35.000 dollari al mese, in base alle visualizzazioni dei loro reel qualificanti. Questi bonus hanno aiutato creator come Jason the Great e Tasha Caroline a finanziare la realizzazione dei loro reel e a capire quali contenuti funzionano meglio su Facebook. Nei prossimi mesi, sarà esteso il programma di bonus ad altri paesi, in modo che ancora più creatori possano essere ricompensati per la creazione dei reel amati dalle loro community.

Nelle prossime settimane saranno anche testate le Stelle sui reel di Facebook, in modo che le persone possano sostenere i loro creator acquistando e inviando loro delle Stelle mentre guardano i loro reel. Sia le inserzioni in overlay che le Stelle sono soluzioni progettate per permettere ai creator di guadagnare e crescere in modo proporzionale alle persone che guardano e interagiscono con i loro reel su Facebook.

Facebook sta inoltre lanciando dei sistemi di controllo dell'idoneità per i brand, tra questi Liste degli editori, Liste degli elementi bloccati, Filtri dei contenuti e Report di pubblicazione per inserzioni banner e con adesivi su Facebook Reels in tutte le regioni in cui sono disponibili. Questo darà agli inserzionisti un maggiore controllo se ritengono che le loro inserzioni compaiano in luoghi che non considerano adatti al loro brand o alla campagna di un creator.

Inoltre, da ottobre dello scorso anno,vengono testate inserzioni a tutto schermo e immersive che compaiono tra un reel e l’altro e che verranno estese in tutto il mondo nei prossimi mesi. Proprio come con i contenuti organici su Facebook, le persone potranno commentarle, mettere "mi piace", visualizzarle, salvarle, condividerle o saltarle.

Si possono trovare i Reels su Facebook sul Feed, nei Gruppi e su Watch. Quando si visualizza un reel, si può seguire il creator direttamente dal video, mettere mi piace, commentare o condividerlo con gli amici.

per iOS e Android in oltre 150 paesi in tutto il mondo, tra questi l'Italia. Stiamo anche introducendo novità per aiutare i creator a guadagnare, nuovi strumenti per la creazione di contenuti e più luoghi dove poter guardare e creare Facebook Reels.