Lenovo registra un trimestre record

Lenovo Group ha annunciato i risultati trimestrali record per il Gruppo, con massimi storici sia per profitti che per ricavi e il primo trimestre del Gruppo da 20 miliardi di dollari.





con il terzo trimestre in crescita del 62% su base annua, raggiungendo un record di 640 milioni di dollari.

Lenovo ha registrato prestazioni significativamente migliorative anno su anno. L'utile netto è cresciuto a un tasso di oltre il 50% per il sesto trimestre consecutivo,Il margine di utile netto è migliorato di quasi un punto, sulla buona strada verso l'obiettivo del Gruppo di raddoppiare in tre anni. L'utile ante imposte raggiunge, in crescita del 45% su base annua, e il fatturato del Gruppo ha continuato nella traiettoria di crescita raggiungendo la cifra record di 20,1 miliardi di dollari, in crescita del 17% su base annua.Lenovo, con investimenti in ricerca e sviluppo nel trimestre in aumento del 38% su base annua, come parte del più ampio impegno dell'azienda di raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo in tre anni. Gli investimenti sono mirati a guidare la trasformazione in corso di Lenovo in una società di soluzioni e servizi, sviluppando tecnologie incentrate sull'architettura full stack "New IT" di " Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence ".Guardando al futuro, l'azienda(dispositivi intelligenti/IoT, infrastruttura intelligente, verticali intelligenti) vedendo continue opportunità di crescita sostenibile e miglioramenti della redditività in tutte le aree dell'attività, mantenendola sulla buona strada per raddoppiare il margine netto entro la fine dell'esercizio 2023/2024."Lenovo continua a cogliere le opportunità generate dall'accelerazione del processo di trasformazione digitale e intelligente, siamo molto ben posizionati grazie alla nostra nuova architettura IT e alle funzionalità 'Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence'. Con un altro trimestre record, abbiamo realizzato il 6° trimestre con una crescita di oltre il 50% dell'utile netto anno su anno e il primo trimestre con ricavi da 20 miliardi di dollari nella nostra storia. Rimaniamo sulla buona strada per raddoppiare sia il nostro margine netto che gli investimenti in ricerca e sviluppo in tre anni dai livelli FY20/21",. "Ancora una volta, abbiamo dimostrato che l'innovazione, la strategia di trasformazione e la solida esecuzione di Lenovo possono promuovere costantemente aumenti di redditività sostenibili per il futuro".