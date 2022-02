Electron-bot: oltre 5000 vittime del nuovo malware che ha colpito l’app store di Microsoft

SEO poisoning , un metodo con il quale i criminali informatici creano siti web dannosi e usano tattiche di ottimizzazione nei motori di ricerca per mostrarli tra i primi risultati di ricerca. Questo metodo è anche usato nelle vendite come servizio per promuovere il ranking di altri siti.

, come YouTube e SoundCloud per dirigere il traffico verso contenuti specifici e aumentare le view e i click sugli annunci, generando così profitti. Promuovere prodotti online, per generare profitti con click sugli annunci o aumentare la valutazione dello store per incrementare le vendite.

Lupy games

Crazy 4 games.

Jeuxjeuxkeux games

Akshi games

Goo Games

Bizon case

Come funziona il malware

L'attacco inizia con l'installazione di un'app del Microsoft Store, la quale non è autentica

Dopo l'installazione, l'hacker scarica i file ed esegue gli script

Il malware, che è stato scaricato, prende man mano il controllo del sistema, eseguendo ripetutamente vari comandi inviati dal C&C dell'aggressore.

Per evitare il rilevamento, la maggior parte degli script che controllano il malware sono caricati in fase di esecuzione dai server degli aggressori. Questo permette agli hacker di modificare il payload del malware e cambiare il comportamento dei bot in qualsiasi momento. Il malware utilizza il framework Electron per imitare il comportamento dell’utente durante la navigazione, evitando così le protezioni dei siti web.

, la divisione Threat Intelligence di Check Point Software Technologies, ha scoperto un nuovo malware che viene distribuito attraverso le app di gaming sullo store ufficiale di Microsoft. Il malware,, può controllare gli account dei social media delle sue vittime; può registrare nuovi account, accedere, commentare e mettere Like ad altri post. Il malware ha infettato gaming app molto popolari comeCPR ha registrato, finora – la maggior parte provenienti dalla Svezia, dalle Bermuda, da Israele e dalla Spagna. CPR suggerisce agli utenti di cancellare immediatamente le applicazioni di alcuni web publisher. Electron-bot, così è stato chiamato da Check Point Research il nuovo malware che ha diverse capacità:Inoltre, siccome il payload di Electron-bot viene caricato automaticamente, gli hacker possono utilizzare il malware installato come backdoorCPR ha rilevato diversi publisher malevoli, le app dei quali sono collegate a questa campagna pericolosa:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita