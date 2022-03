 POCO M4 Pro e POCO X4 Pro 5G debuttano al MWC 2022

6GB + 128GB: prezzo di vendita consigliato a €299,90 , tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.

6GB + 128GB: prezzo di vendita consigliato a €229,90 , tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.

La versione 6GB +128GB , per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 2 marzo, sarà venduto a €269,90 .

La versione 6GB +128GB , per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 2 marzo, verrà venduta a €199,90 .

brand popolare tra i giovani appassionati di tecnologia, ha annunciato il lancio a livello global di POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro durante il Mobile World Congress Barcellona 2022. Con una rinnovata attenzione ed energia, il MWC farà da apripista per l’anno a venire con una panoramica completa delle ultime innovazioni del settore.è l'ultimo smartphone del brand che offre un'esperienza di livello flagship, ai giovani appassionati di tecnologia che desiderano un dispositivo in grado di fronteggiare l’impegnativo uso quotidiano.Il grande schermodi POCO X4 Pro 5G non solo cattura l'attenzione, ma offre un refresh rate a 120Hz per un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Questa è la prima volta che POCO usa AMOLED per la serie X. Ed anche grazie al touch sampling rate da 360Hz, lo smartphone risponde ad ogni tocco in pochissimo tempo. Ogni scroll, swipe o trascinamento sullo schermo ha meno lag. Ogni colore è intenso e fuori dall’ordinario, grazie all'ampia gamma di colori DCI-P3. Il display AMOLED con risoluzione 2400x1080 FHD+ può regolare automaticamente la sua luminosità per adattarsi all'ambiente circostante. Inoltre, con una certificazione SGS Eye Care, lo schermo di POCO X4 Pro 5G risulta essere delicato alla vista durante lunghe sessioni di gioco.POCO X4 Pro 5G. Misura 1/1.52” e ciò lo rende uno dei sensori con le più alte risoluzioni disponibili al mondo, ed è la prima volta che viene utilizzato su POCO. In coppia con il sensore della tecnologia binning 9-in-1, cattura più luce per una migliore nitidezza e tira fuori il massimo da ogni scatto.Il dispositivo è anche accompagnato da un obiettivo ultra-wide da 8MP e una microcamera da 2MP sul retro, mentre sul fronte si trova un sensore da 16MP. Che siate a caccia degli scatti migliori in cima a montagne innevate, in centro città, o vogliate scattare un selfie spontaneo, POCO X4 Pro 5G cattura ogni scena con precisione e nitidezza. È dotato di una serie di funzionalità come l'opzione selfie panoramico per assicurarsi che tutti vengano inquadrati, a prescindere da quanto grande sia il gruppo e offre anche le modalità slow motion, dual-video, video time-lapse, super macro, movie filter e kaleidoscope per dare vita a qualsiasi filmato, che sarà sicuramente in grado di catturare l'attenzione.Sotto la scocca, c'èbasato sulla tecnologia di produzione a 6nm, che porta la velocità e l’efficienza ad un livello flagship. La CPU octa-core è guidata da due core Arm Cortex-A78 che possono raggiungere una velocità fino a 2.2GHz. Oltre a 8GB di RAM, POCO X4 Pro 5G offre 3GB extra, trasformati dai 256GB di ROM, grazie alla Dynamic RAM Expansion Technology, rendendolo l’ideale per gaming da mobile senza lag e fornendo allo stesso tempo un'esperienza utente fluida e 5G-ready.Con la potente batteria da 5.000mAh, gli utenti possono navigare e giocare tutto il giorno, avendo più di 15 ore di riproduzione video, 25 ore di lettura, 191 ore di musica in riproduzione. Quando il dispositivo è a corto di energia, gli utenti possono tornare all'azione in pochissimo tempo: grazie alla ricarica turbo da 67W, POCO X4 Pro 5G può ricaricarsi del 70% in soli 22 minuti e può essere caricato completamente in soli 41 minuti. Inoltre, POCO X4 Pro 5G offre un'esperienza di intrattenimento coinvolgente grazie, e grazie a un motore lineare Z-axis per vibrazioni più forti con un feedback più realistico durante il gioco.Lo smartphone supporta anche la nuovissima MIUI 13, con nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni per ottimizzare la user experience.è invece un concentrato di intrattenimento dall’imbattibile rapporto qualità-prezzo-prestazioni. Per la prima volta nella serie M, lo schermo da 6,43” è un luminosissimo DotDisplay AMOLED. Con un refresh rate a 90 Hz e un touch sampling rate da 180Hz, POCO M4 Pro offre un'elevata sensibilità per ogni interazione con il dispositivo.L'ampia gamma DCI-P3 dà vita a tutti i colori e il display ha una luminosità fino a 1.000 nit. Può regolare automaticamente la sua luminosità in base all'ambiente circostante per un intrattenimento senza interruzioni, ed è certificato da SGS sia per “Eye Care Display” che per “Seamless Display” per lunghi utilizzi. La funzione Reading Mode 3.0 permette agli utenti di passare a una gradazione più calda di colore per ridurre l'affaticamento degli occhi, soprattutto di notte. Gli utenti possono anche aggiungere una texture cartacea allo sfondo del testo per un'esperienza più autentica. Tutto questo con una risoluzione 2400x1800 FHD+, il che significa poter godere di un uso fluido da ogni punto di vista vivendo un'esperienza visiva nitida, vivida e colorata.La configurazionead alta risoluzione scatta foto chiare e dettagliate, ed è la prima nel suo genere a debuttare nella serie M. A completare la tripla configurazione c'è una fotocamera ultra-wide da 8MP per portare in scena, con la giusta prospettiva, i momenti più importanti grazie a un angolo più ampio di 118°. Mentre l'obiettivo macro da 2MP può catturare scatti spettacolari di cui raramente abbiamo la possibilità di cogliere i dettagli. La tripla fotocamera è anche dotata di che permettono agli utenti di catturare ogni momento della loro giornata in ogni vivido dettaglio, tra cui le modalità video in slow motion, time-lapse e modalità notturna.Con i selfie sempre più presenti sui social media,è più che all'altezza della sfida, facendo apparire al meglio i soggetti.POCO M4 Pro pesa solo 179,5g e ha uno spessore di 8,09mm, ciò lo rende il più leggero smartphone POCO, fino ad oggi. Ma avere una struttura più leggera non significa dover sacrificarne la versatilità. Infatti, è dotato di una batteria leggendaria da 5,000mAh che può durare più di due giorni.Inoltre, POCO M4 Pro si ricarica completamente in solo un'ora grazie alla tecnologia. Se il tempo è essenziale, POCO M4 Pro in soli 10 minuti può caricarsi e garantire due ore di riproduzione video.Sotto la scocca, POCO M4 Pro presenta MediaTek Helio G96, un chipset ad alte prestazioni, mentre un fulmineo 2.05GHz octa-core CPU e ARM Mali-G57 MC2 GPU dà a POCO M4 Pro tutta la potenza di cui ha bisogno per garantire agli utenti la migliore esperienza di intrattenimento possibile. Inoltre, come misura aggiuntiva che garantisca che funzioni al massimo delle prestazioni, laè progettata per mantenere una temperatura moderata, non importa quanto tempo e quanto frequentemente POCO M4 Pro venga utilizzato.Se gli 8GB di RAM non sono sufficienti, la Dynamic RAM Expansion Technology permette il trasferimento di altri 3GB dai 256GB di ROM. POCO M4 Pro è dotato anche di doppi speaker per un'esperienza audio immersiva,per un feedback aptico reattivo e la nuovissima MIUI 13 per un'esperienza unica.sarà disponibile in tre colori, Laser Black, Laser Blue e POCO Yellow, in due varianti:sarà disponibile in tre colori, Power Black, Cool Blue e POCO Yellow, in due varianti: