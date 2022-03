ESET interrompe tutte le nuove vendite in Russia

ESET

in risposta alla sconcertante decisione del governo russo di invadere l'Ucraina, annuncia l'interruzione di tutte le nuove vendite a qualsiasi individuo, azienda e organizzazione in Russia e Bielorussia. In precedenza, le vendite al governo e agli enti correlati erano già state vietate dal 2016, quando il governo russo ha introdotto regole fiscali, legislazione e processi di certificazione che hanno favorito i venditori locali.



A sostegno di questa decisione, la risposta integrata di ESET all'invasione si sviluppa su quattro piani:

Supporto umanitario

per la popolazione ucraina. La Fondazione ESET ha creato un fondo iniziale di 500.000 euro per aiutare i cittadini dell'Ucraina attraverso un mix di sostegno diretto e donazioni alle ONG (in particolare la Fondazione INTEGRA e l'UNICEF). Come azienda e comunità, ESET ha raccolto le donazioni dei dipendenti e ha incoraggiato i suoi collaboratori a fare volontariato attivo nelle loro comunità, equiparando all'orario lavorativo le attività di volontariato per scopi umanitari, e sta anche sostenendo i membri del personale del partner ucraino e le loro famiglie con aiuti diretti e continui, compresi alloggi, denaro e generi di consumo.



Lavorando a stretto contatto con gli specialisti del supporto tecnico del proprio partner ucraino, ESET ha esteso l'assistenza ai clienti per garantire la continuità dei servizi sul posto. L'azienda sta inoltre fornendo gratuitamente ai clienti ucraini i propri prodotti di fascia più alta ed estendendo, senza alcun costo, le licenze che stanno per scadere di tutti i clienti presenti nel Paese.



ESET mette poi a disposizione le proprie ricerche e approfondimenti sulla sicurezza ai molti organismi globali ed europei che si sforzano di affrontare, risolvere e mitigare le minacce informatiche derivanti da questo conflitto. L'azienda è impegnata a proteggere e rendere il mondo più sicuro con una telemetria malware unica e approfondimenti sulla sicurezza. Tutti gli aggiornamenti rilasciati da ESET vengono condivisi sul blog

WeLiveSecurity

e i suoi centri di ricerca lavorano incessantemente per incrementare il supporto nella risposta agli incidenti.

ESET Research

sta monitorando le minacce digitali che sono direttamente collegate al conflitto, a partire da un annuncio del 23 febbraio riguardante la scoperta di

HermeticWiper

, un nuovo malware di cancellazione dei dati che ha preso di mira l'Ucraina

alla vigilia dell'incursione militare russa

.

Tra il 27 febbraio e il 1 marzo, ESET Research ha pubblicato alert sulle

che sfruttano la guerra in Ucraina e la successiva scoperta di un altro

wiper e un componente worm utilizzato per diffondere HermeticWiper

. ESET continua a sostenere la sicurezza informatica delle aziende e delle organizzazioni governative, compresi i team nazionali CERT, all'interno dell'Unione Europea.



Per rafforzare questa risposta, l'azienda ha aggiornato le soluzioni di sicurezza per le organizzazioni minacciate presenti nella zona di conflitto, negli stati confinanti e in quegli stati che partecipano alla risposta internazionale, in caso fossero oggetto di attacchi. ESET sta anche offrendo ai clienti nuovi ed esistenti a livello internazionale la possibilità di aggiungere gratuitamente ESET Dynamic Threat Defense, potente protezione contro gli attacchi zero-day.

