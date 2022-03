Lenovo Virtual Showroom ora disponibile anche su Euronics

Lenovo ha annunciato il rilascio di Lenovo Virtual Showroom, il primo showroom virtuale dedicato alle tecnologie smart di Lenovo, su Euronics. Grazie a Lenovo Virtual Showroom sarà possibile navigare in un ambiente digitale all’interno del sito di Euronics per scoprire i prodotti e interagire con i tech coach via chat, chiamata o videochiamata ed essere guidati verso la scelta del prodotto migliore o semplicemente per avere maggiori informazioni sulle diverse soluzioni Lenovo.

Lenovo Virtual Showroom è disponibile su Euronics al seguente link:

https://euronics-lenovovirtual.it/

Nell’ambiente digitale creato per Euronics l’utente può muoversi all’interno dello store a 360 gradi. Ogni dispositivo ha un’area dedicata: dai PC ai tablet, dai dispositivi da gaming ai monitor fino agli smartphone e gli accessori ed è possibile approfondire la conoscenza dei prodotti, di servizi quali il programma Affidabilità Garantita di Lenovo o Lenovo Vantage e, una volta scelta la configurazione, procedere con l’acquisto del prodotto grazie al supporto dedicato degli addetti vendita collegati in remoto.

