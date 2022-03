Samsung annuncia i nuovi modelli Neo QLED, Lifestyle e OLED

Samsung Electronics ha presentato la gamma TV 2022, composta dalla serie di punta Neo QLED 8K, dai TV Lifestyle e dall’inedito pannello Samsung OLED. In sintonia con la filosofia di Samsung “Screens Everywhere, Screens For All”, le più recenti innovazioni potenziano l’esperienza di intrattenimento, introducendo feature tecnologiche e di design all’avanguardia per permettere agli utenti di fruire delle esperienze personalizzate che più desiderano.

La serie Neo QLED 8K, che rappresenta il culmine dell’offerta Samsung nonché l’ultima frontiera in termini di colori e contrasto, offre l’esperienza di visione più dinamica, con un’innovativa tecnologia e immagini ancora più vivide.

Gli utenti possono immergersi negli straordinari dettagli in 8K, indipendentemente dalla qualità della sorgente dei contenuti, grazie al processore Neural Quantum 8K con Intelligenza Artificiale. Con l’ecosistema Samsung 8K in continua espansione, è semplice collegare il nuovo Galaxy S22 per riprodurre i contenuti filmati con risoluzione nativa in 8K su Samsung Neo QLED 8K.

Un’elaborazione potente: che si tratti di ammirare la precisione di una lenta carrellata del più recente film di successo o l’azione da cardiopalma di un evento sportivo, il processore Samsung Neural Quantum 8K coinvolge gli utenti con una risoluzione immersiva potenziata in 8K, per offrire immagini più tridimensionali che mai.

che si tratti di ammirare la precisione di una lenta carrellata del più recente film di successo o l’azione da cardiopalma di un evento sportivo, il processore Samsung Neural Quantum 8K coinvolge gli utenti con una risoluzione immersiva potenziata in 8K, per offrire immagini più tridimensionali che mai. Un contrasto e una luminosità superlativi con Mini LED più piccoli rispetto agli standard (1/40), per una maggiore densità e un contrasto visivamente migliorato quando abbinato al processore Neural Quantum 8K. Il nuovo pannello da 14-bit potenzia ulteriormente la performance, insieme al rivestimento antiriflesso per ridurre le fonti di distrazione.

con Mini LED più piccoli rispetto agli standard (1/40), per una maggiore densità e un contrasto visivamente migliorato quando abbinato al processore Neural Quantum 8K. Il nuovo pannello da 14-bit potenzia ulteriormente la performance, insieme al rivestimento antiriflesso per ridurre le fonti di distrazione. Forme disegnate per colpire l’attenzione con l’esclusivo Infinity One Design che presenta un panello ultra sottile e una profondità che varia da 15,2 mm a 18,1 mm, rifinito in acciaio inossidabile.

con l’esclusivo Infinity One Design che presenta un panello ultra sottile e una profondità che varia da 15,2 mm a 18,1 mm, rifinito in acciaio inossidabile. Esperienze audio per un effetto completamente immersivo da 90W con 6.2.4 canali: QN900B permette di percepire il suono a un livello superiore. L’abbinamento con le soundbar Samsung offre inoltre una qualità audio ancora più elevata – ora per la prima volta con tecnologia Dolby Atmos wireless tra TV e soundbar.

La linea 2022 Samsung Neo QLED 8K presenta due nuovi modelli – QN900, QN800– e sarà disponibile nei polliciaggi da 65, 75 e 85.

TV Lifestyle

I TV svolgono un ruolo sempre più importante nell’ambiente domestico, con una crescente domanda di personalizzazione da parte degli utenti. Il portfolio Samsung degli eleganti televisori Lifestyle offre una miriade di emozionanti innovazioni, capaci di arricchire l’esperienza di visione e l’estetica domestica.

Nel 2022, con The Frame l’arte compie un salto di livello. Il nuovo Matte Display di Samsung va ben oltre la semplice riduzione dell’abbagliamento e dei riflessi per migliorare l’esperienza visiva. Matte Display è in grado di diffondere la luce in varie direzioni, introducendo una superficie in rilievo per evitare che la qualità dell’immagine percepita diminuisca a causa della luce del giorno o del riflesso dell’illuminazione ambientale la sera.

The Frame offre un Art Store aggiornato che facilita la ricerca dei contenuti, consentendo agli abbonati l’accesso a oltre 1.600 opere d’arte di rinomati musei. Con The Frame 2022, inoltre, gli utenti avranno la possibilità di godere di 2 mesi gratuiti di prova.

The Serif monta una scocca con finish opaco che si integra perfettamente con il nuovo Matte Display, elevando il suo design iconico per un look and feel di livello premium.

The Sero, anch’esso parte del portfolio dei Lifestyle TV di Samsung, offre una serie di nuove funzionalità, tra cui Matte Display e nuove feature smart per ottimizzare l’esperienza di visione su schermo verticale.

Il nuovo Matte Display dei TV Lifestyle 2022 ha ricevuto inoltre la certificazione “Antiabbagliamento” da Underwriters Laboratories (UL), un’azienda indipendente leader per le certificazioni di sicurezza. La verifica di UL ratifica la specifica “Antiabbagliamento”, valutando i prodotti in base allo standard di test Unified Glare Rating (UGR), istituito dalla Commissione Internazionale per l’Illuminazione (CIE).

The Frame 2022 sarà disponibile nelle dimensioni da 32, 43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici, The Serif da 43, 50 e 55 pollici, mentre The Sero è disponibile con schermo da 43 pollici.

Samsung OLED

Partendo dal concetto di base, “Screens Everywhere, Screens For All”, Samsung espande il proprio portfolio 2022 con l’introduzione di Samsung OLED (S95B), ampliando così la propria offerta e garantendo ulteriore flessibilità nella scelta della tecnologia per la propria casa, secondo le esigenze e preferenze di ciascun utente.

Samsung OLED combina le prestazioni all’avanguardia del processore Neural Quantum 4K e l’interfaccia smart della piattaforma Tizen con la straordinaria qualità sonora di Samsung Object Tracking Sound e Q-Symphony con tecnologia Dolby Atmos. Il tutto contenuto nel sottile LaserSlim design.

Supportato dal processore Neural Quantum integrato nei modelli flagship della gamma Neo QLED, S95B utilizza tecnologie come il potenziamento della luminosità e la mappatura percettiva del colore, che offrono accenti più accurati e colori più realistici e vividi.

Il nuovo Samsung OLED permette di raggiungere un’esperienza visiva di qualità integrata dalle migliori tecnologie Samsung, ampliando ulteriormente le opzioni a disposizione dei consumatori.

Samsung S95B sarà disponibile anche in Italia nei prossimi mesi, nelle dimensioni da 55 e 65 pollici.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita