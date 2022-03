“Preferiti” e “Seguiti”, due nuove opzioni per personalizzare il Feed Instagram

Seguiti

, due nuove opzioni per scegliere cosa vedere nel feed. In questo modo si vuole dare alle persone la possibilità di personalizzare ancora di più la propria esperienza su Instagram e fare in modo che possano trovare facilmente i contenuti più interessanti.

Il feed di Instagram è un mix di foto e video delle persone seguite, di post suggeriti e altro ancora. Instagram sta lavorando per aggiungere ulteriori post suggeriti in base agli interessi, mentre le nuove opzioni

Preferiti

e

Seguiti

costituiscono un nuovo modo per scoprire i post più recenti delle persone che seguiamo.

Scegliendo la modalità

“Preferiti”

, verranno mostrati i post più recenti dei profili aggiunti in una lista precedentemente creata, ad esempio i migliori amici o i creator preferiti. Inoltre, i post degli account Preferiti saranno visualizzati più in alto anche nel feed tradizionale.

Scegliendo la modalità

“Seguiti”

, invece, verranno mostrati i post delle persone che seguiamo. Sia la modalità

Preferiti

sia quella

Seguiti

mostreranno i post in ordine cronologico, così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità degli account che più ci interessano.

Per scegliere tra le due diverse modalità basta toccare il logo Instagram in alto a sinistra e scegliere quale visualizzare.

lancia Preferiti e