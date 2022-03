MediaWorld si prepara a nuove aperture su tutto il territorio nazionale

MediaWorld, parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, prima catena di elettronica di consumo in Europa, si conferma protagonista del mercato italiano, registrando un fatturato nell'anno fiscale 2021 pari a 2,7 miliardi di euro (+17,9% rispetto all’anno precedente) e prevedendo anche per il 2022 un rilevante piano investimenti, che include anche nuove aperture su tutto il territorio nazionale.

L’esercizio 2021 dell’insegna, che attraverso circa 5.000 collaboratori gestisce una rete omnicanale con un sito e-commerce integrato con 119 punti vendita diretti localizzati in tutto il territorio nazionale, è stato caratterizzato dalla celebrazione dei 30 anni di presenza in Italia e ha registrato un fatturato di 2,7 miliardi di euro, in incremento di oltre 400 milioni rispetto all’anno precedente. Tale risultato è stato conseguito grazie al significativo incremento delle vendite online (cresciute a doppia cifra superando ampiamente i valori record del 2020) e all’eccellente performance del canale “fisico” nonostante il significativo impatto delle restrizioni governative connesse alla pandemia, che hanno comportato la chiusura di 87 punti vendita nei weekend, festivi e prefestivi, nel periodo compreso tra fine ottobre 2020 e maggio 2021. In tale periodo l’incidenza delle chiusure dei punti vendita è stata più che doppia rispetto ai principali competitor.

Tutti i segmenti di prodotto sono cresciuti a ritmo sostenuto, anche grazie alle nuove abitudini di consumo degli italiani indotte dall’emergenza COVID e ai bonus governativi, che hanno favorito in particolare la domanda di tv e ricevitori tv.

I risultati di vendita del 2021 trovano conferma anche nei primi mesi del 2022, che hanno registrato un trend ulteriormente migliorativo rispetto al 2021.

Relativamente agli altri indicatori economico-finanziari, nel 2021 MediaWorld ha registrato un incremento del margine operativo lordo e dell’utile netto rispettivamente dell’85% e del 198% rispetto all’anno precedente. Gli investimenti nel 2021 sono stati pari a 28,7 milioni di euro (in crescita del 40% rispetto all’anno precedente) e hanno consentito, tra gli altri, la completa ristrutturazione di 17 punti vendita, l’apertura di 3 nuovi negozi e l’avvio di un significativo programma di investimento pluriennale finalizzato all’upgrade dell’infrastruttura tecnologica.

Nel corso del 2022 l’insegna intensificherà ulteriormente i propri programmi di investimento, che comprenderanno la prosecuzione del potenziamento tecnologico a supporto della strategia omnicanale, unitamente a significativi investimenti sui punti vendita fisici. Con particolare riferimento a quest’ultimi, nel 2022 sono in programma numerose nuove aperture su tutto il territorio nazionale con un mix di formati differenti e la modernizzazione di oltre 20 punti vendita, che si aggiungono a quelle già effettuate ed a quelle attualmente in corso, per un totale di oltre 40 negozi completamente ristrutturati.

