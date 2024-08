Da Creative in arrivo i nuovi auricolari Creative Outlier Pro

Creative Technology ha annunciato Creative Outlier Pro, l’ultima aggiunta all’acclamata serie Outlier True Wireless. Grazie alle nuove funzionalità, i nuovi auricolari sono destinati a portare il True Wireless al livello successivo con la Cancellazione del rumore ibrida (ANC), l’Ambient Mode e un’impressionante durata della batteria (fino a 60 ore) in grado di offrire la miglior esperienza d’ascolto possibile.

Creative Outlier Pro offre agli utenti un’esperienza d’ascolto mai provata prima grazie al sistema ANC, solitamente presente nelle cuffie di fascia alta. La tecnologia ANC è “ibrida” in quanto combina i sistemi ANC feedforward e feedback su ciascun auricolare per bloccare i rumori indesiderati. In questo modo, gli utenti possono partecipare a videoconferenze o ascoltare musica senza dover badare ai rumori di fondo.

D’altra parte, gli utenti possono passare all’Ambient Mode per far entrare la giusta quantità di suono ambientale, cosa molto utile quando l’ascoltatore vuole essere consapevole di ciò che accade intorno a lui, per esempio mentre si cammina vicino a un incrocio. I controlli sono semplici e facilmente utilizzabili tramite semplici tocchi sugli auricolari per alternare la modalità ANC e l’Ambient Mode, altrimenti controllabili tramite l’applicazione Creative.

Inoltre, con i nuovi driver in grafene da 10mm sapientemente regolati dagli ingegneri Creative, Creative Outlier Pro offre prestazioni acustiche migliorate sotto ogni punto di vista. Ciò si traduce in maggiore nitidezza, bassi migliorati e un’efficace ANC, il tutto aumentando la durata degli auricolari.

Con una batteria che può durare fino a 60 ore in totale e un tempo di riproduzione di circa 15 ore senza ricaricare, Creative Outlier Pro è il compagno audio perfetto per lunghi spostamenti, allenamenti e maratone Netflix. Anche con ANC ibrido attivo, gli utenti possono ottenere un tempo di riproduzione di 10 ore senza ricaricare e 40 ore in totale.

Gli auricolari sono dotati di diversi set di cuscinetti in morbido silicone che consentono agli utenti di trovare senza problemi la misura adatta per ottenere la tenuta ottimale, un maggiore isolamento acustico e un migliore comfort.

Infine, la ciliegina sulla torta di Creative Outlier Pro è la comoda app Creative che consente agli utenti di personalizzare i controlli touch in base alle proprie preferenze e attivare una serie di utili funzioni come la Low Latency Mode. Questa novità riduce la latenza di Creative Outlier Pro di oltre la metà, così che gli utenti possano godere di contenuti audio e video sincronizzati come mai prima.

Creative Outlier Pro è ottimizzato per supportare Super X-Fi READY, versione in anteprima gratuita della tecnologia Super X-Fi, disponibile attraverso l’app SXFI. Gli utenti possono provare l’audio olografico Super X-Fi con i contenuti musicali presenti sui loro telefoni.

Punti chiave di Creative Outlier Pro

ANC Ibrido (microfoni feedforware/feedback su entrambi gli auricolair), Ambient Mode;

(ANC OFF) Fino a 15 ore di durata per carica, 60 se includiamo le ricariche nel dock. (ANC ON) fino a 10 ore di durata per carica, 40 se includiamo le ricariche nel dock;

Nuovi driver al grafene da 10mm;

Auricolari con certificazione IPX5 resistenti al sudore;

Super X-Fi READY.

Creative Outlier Pro è disponibile al prezzo di €89.99 su Creative.com.

