LG amplia la gamma di grandi schermi dedicati al gaming con un nuovo monitor curvo da 37’’

LG ha presentato il nuovo LG UltraGear 37G800A un monitor pensato per i gamer che vogliono il massimo in termini di coinvolgimento e performance. Con il suo ampio schermo curvo da 37 pollici in formato 16:9, questo modello porta l’esperienza di gioco a un livello superiore, combinando qualità visiva premium e tecnologie avanzate.

Il nuovo UltraGear 37G800A è progettato per garantire fluidità e reattività ai massimi livelli. Grazie alla risoluzione 4K e alla porta HDMI 2.1, il monitor sfrutta appieno le potenzialità delle console di ultima generazione. Il refresh rate fino a 165Hz, abbinato alla tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) e al tempo di risposta di 1ms (GtG), assicura un gameplay estremamente fluido e privo di ritardi. Inoltre, grazie alle certificazioni AMD FreeSync Premium Pro e VESA Certified AdaptiveSync, che garantiscono precisione e continuità, il monitor offre immagini ultra-fluide riducendo lo screen tearing e le sfocature, garantendo un’esperienza di gioco scorrevole e reattiva, ideale per i gamer più competitivi.

L’esperienza immersiva è amplificata dalla curvatura 1000R, che avvolge il giocatore e aumenta il senso di profondità. Il display garantisce una luminosità standard di 600nit e un picco di luminosità fino a 750nit. Inoltre, con la certificazione VESA DisplayHDR 600, LG UltraGear garantisce neri profondi e dettagliati, aiutando gli utenti a trovare anche gli elementi più nascosti per vincere. Anche le prestazioni cromatiche sono eccezionali: il monitor copre il 95% dello spazio colore DCI-P3 offrendo immagini vivide e dettagliate, rendendo ogni scena più realistica e coinvolgente.

Oltre alle prestazioni avanzate, il nuovo UltraGear è pensato per il comfort e la praticità. Lo stand regolabile in altezza, inclinazione e rotazione consente di personalizzare la postazione in base alle esigenze del giocatore. La porta USB-C con Power Delivery da 65W permette di alimentare dispositivi compatibili e ridurre l’ingombro dei cavi, mentre gli altoparlanti integrati offrono un audio immersivo senza bisogno di periferiche aggiuntive.

Il nuovo LG UltraGear 37G800A sarà disponibile in esclusiva su LG Shop Online al prezzo consigliato al pubblico di 649 €.