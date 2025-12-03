ASUS ha supportato il National Center for HPC di Taiwan nella realizzazione di un supercomputer AI

ASUS, in collaborazione con il National Center for High-performance Computing (NCHC) di Taiwan, ha realizzato un nuovo supercomputer AI, che ora è pienamente operativo. Basato su un'architettura ibrida che include il cluster Nano4 NVIDIA HGX H200 e il recente sistema NVIDIA GB200 NVL72, il nuovo supercomputer AI è il primo a Taiwan con queste caratteristiche a essere completamente raffreddato a liquido. In grado di offrire fino a 81,55 PFLOPS, si colloca al 29° posto nella classifica TOP500, segnando una tappa fondamentale nel rafforzamento delle capacità di calcolo AI di Taiwan e nell'accelerazione della sua “intelligent transformation”.

Il portavoce dell'NCHC, il Dr. Chia-Lee Yang, ha dichiarato: “In qualità di designer del Nano4, l'NCHC ha delineato l'architettura, la strategia di raffreddamento a liquido e l'integrazione del sistema. Grazie all'esperienza di ASUS nell'infrastruttura AI, questo sistema di nuova generazione è in grado di fornire la potenza necessaria per l'AI generativa, i big data, il deep learning e l'HPC, fornendo capacità di calcolo senza precedenti sia per il mondo accademico, sia per l'industria”.

Questo supercomputer AI utilizza su due soluzioni di elaborazione complementari. La prima si basa sul sistemaESC NM2N721-E1progettato da ASUS ed equipaggiato con l’architettura NVIDIA GB200 NVL72, dove ogni rack integra 36 CPU NVIDIA Grace e 72 GPU con tecnologia NVIDIA Blackwell. La seconda soluzione di elaborazione comprende un cluster di server ASUS ad alte prestazioni pensati per garantire flessibilità e scalabilità, tra cui i serverESC N8-E11Vequipaggiati con schede NVIDIA HGX H200 e raffreddamento a liquido Direct-to-Chip (D2C), oltre ai serverESC8000-E12equipaggiati con GPU NVIDIA MXH200, compatibili con il sistema di interconnessione NVIDIA NVLink Bridge, ideali per gestire carichi di lavoro AI particolarmente complessi.

Realizzato da zero da ASUS, questo supercomputer AI sfrutta la tecnologia di raffreddamento a liquido diretto (DLC), che raggiunge un valore di efficienza PUE (Power Usage Effectivness) di appena 1,18, grazie ad una combinazione ottimale fra prestazioni elevate, efficienza energetica e design sostenibile, a riprova della competenza di ASUS nell’innovare ed implementare soluzioni all’avanguardia nella gestione energetica dei datacenter e supercomputer.

Uno storage affidabile e scalabile è essenziale per i supercomputer che devono essere in grado di gestire carichi di lavoro AI particolarmente pesanti. ASUS sfrutta i server di storageOJ340A-RS60eRS501A-E12-RS12U, che supportano lo storage di file, oggetti e blocchi con configurazioni all-flash, tiered e di backup per applicazioni AI e HPC.

Per accelerare ulteriormente l'implementazione, la multinazionale taiwanese ha sviluppatoASUS Infrastructure Deployment Center (AIDC), una soluzione di automazione che semplifica la configurazione e la gestione dei cluster HPC, riducendo i tempi di implementazione da tre settimane a tre giorni e garantendo al contempo massime prestazioni, scalabilità e affidabilità, mentreASUS Professional Servicescopre le attività di validazione, integrazione e ottimizzazione dei sistemi di archiviazione, raffreddamento a liquido e di rete, consentendo alle organizzazioni di scalare le infrastrutture AI in modo efficiente, sostenibile e affidabile.