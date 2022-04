Nicola Downing è il nuovo CEO di Ricoh Europe

Ricoh Europe ha annunciato un cambio al vertice: Nicola Downing assume il ruolo di CEO. La manager succede a David Mills che è stato il CEO dal 2014.

Nicola Downing è entrata in Ricoh Europe nel 2005 e, dopo aver ricoperto il ruolo di CFO, ha assunto quello di COO per coordinare le operations dell’azienda, con a diretto riporto le filiali di tutta l’area EMEA, le vendite e la logistica.

David Mills, che ha iniziato la sua carriera nel Gruppo nel 2008, rimarrà in Ricoh Europe nel nuovo ruolo di Chairman con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le competenze dell’azienda nei servizi digital.

Nicola Downing aggiunge: “Ricoh Europe è un’azienda leader nei servizi digitali. Sono orgogliosa di poter ricoprire un ruolo determinante nel percorso di crescita. L’impegno e il talento dei dipendenti di Ricoh ci consentono di distinguerci e, anche in futuro, continueremo a guidare i cambiamenti in atto negli ambienti di lavoro per supportare i nostri clienti nella trasformazione digitale e nello sviluppo del business”.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita