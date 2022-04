Torna la Apple Worldwide Developers Conference nel suo formato online

ha annunciato che la sua annualesi terrà online dal 6 al 10 giugno, e la partecipazione sarà gratuita per tutti gli sviluppatori e le sviluppatrici.Sulla scia del successo degli eventi online degli ultimi due anni, la WWDC22 punterà i riflettori, e nel contempo permetterà a sviluppatori di tutto il mondo di avere accesso a ingegneri e tecnologie Apple per imparare come creare app rivoluzionarie e esperienze interattive.“La WWDC è sempre stata fondamentalmente un forum dove creare connessioni e costruire una community”. “Con questo spirito, la WWDC22 invita sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo a riunirsi per scoprire come dare vita alle loro idee migliori e andare oltre i limiti del possibile. Ci piace entrare in contatto e interagire con i nostri sviluppatori e ci auguriamo che ogni partecipante esca da questa esperienza con una nuova energia.”Oltre alla conferenza online, Apple ospiterà. I posti saranno limitati, e i dettagli su come richiedere la partecipazione saranno presto resi disponibili sul sito Apple Developer e sull’app.Per il terzo anno consecutivo, Apple darà spazio anche a studenti e studentesse appassionati di coding con l. Swift Playgrounds è un’app rivoluzionaria per iPad e Mac che permette di imparare il linguaggio di programmazione Swift in modo facile e divertente. Per la challenge di quest’anno, Apple invita gli studenti di tutto il mondo a creare il progetto di un app in Swift Playgrounds su un argomento a scelta, da inviare entro il 25 aprile. Per maggiori informazioni, visitare il sito web Swift Student Challenge Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita