Federico Cappone nuovo Country Head di Sony in Italia

Ad inizio mese, il vertice di Sony in Italia ha visto un avvicendamento con la nomina di Federico Cappone a Country Head di Sony in Italia. Federico, già Direttore Vendite della società, succede nel ruolo a Takayuki Suzuki, assumendo la responsabilità di consolidare la presenza del marchio Sony nel mercato nazionale.

Nato a Berlino in Germania il 19 maggio 1978 da genitori italiani, Federico Cappone ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano. E’ entrato in Sony Italia nel 2005 ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nell’area Vendite e Marketing e ha contribuito allo sviluppo dell’organizzazione italiana fino a diventarne il Direttore Vendite nel 2017, grazie a una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato e della distribuzione.

Nel quadro di questa riorganizzazione, la leadership di Sony in Italia accoglie un ulteriore cambiamento con Stefano Ornaghi, già responsabile della divisone Brand Activation & Marcom, che assume la carica di Direttore Vendite, succedendo così a Federico Cappone.

Completa il management Angelo D’Orta, che è riconfermato nel ruolo di Direttore Marketing Consumer.

La branch di Sony in Italia si appresta, dunque, ad avere un Top Management interamente italiano.





