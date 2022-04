Apple: nuova versione di iMovie con Storyboard e Filmato magico

Storyboard permette di partire in vantaggio con la creazione di video, aiutando chi è agli inizi a imparare l’editing e a migliorare la propria tecnica. Anziché cominciare da una timeline vuota, è possibile scegliere fra 20 storyboard diversi per i tipi di video più usati, tra cui tutorial di cucina, domande e risposte, recensioni di prodotti, notiziari e altro. Ogni storyboard include un elenco di scene che organizza i clip secondo una particolare narrativa. I segnaposto includono una miniatura illustrativa, insieme a un messaggio con una domanda o un suggerimento per girare il clip in modo da renderlo più interessante. Per dare un tocco personale, l’utente può aggiungere, riordinare ed eliminare i clip come preferisce.

Filmato magico aiuta a creare splendidi video personalizzati, completi di titoli, transizioni e musica, in pochi semplici tap. Per cominciare, l’utente deve solo selezionare un album oppure un gruppo di foto o immagini dalla libreria: Filmato magico identifica all’istante le parti migliori delle riprese e crea un progetto. Potrà poi personalizzare il Filmato magico riordinando ed eliminando le clip da un elenco di scene semplificato o lavorando ulteriormente al montaggio. E in un attimo si possono applicare stili per cambiare il look dell’intero video. Come gli Storyboard, anche i Filmati magici possono essere condivisi da iMovie via Messaggi, Mail e sui social media.

iMovie 3.0, con le nuove funzioni Storyboard e Filmato magico, è disponibile come aggiornamento gratuito sull’App Store per i dispositivi con iOS 15.2 o successivo e iPadOS 15.2 o successivo.

ha lanciatointroduce le funzioni, con cui è ancora più facile creare video perfetti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita