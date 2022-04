Beats: gli Studio Buds disponibili ora in tre nuovi e vivaci colori

A un anno dal loro arrivo sul mercato, isono il prodotto Beats fino a ora più venduto a livello globale. Oggi, Beats annuncia che questi potenti auricolari true wireless sono disponibili in: Rosa tramonto, Blu oceano e Grigio lunare.Beats annuncia inoltre l’aggiunta della funzionee di widget nell’app Beats per Android, a completare le già numerose funzionalità che ottimizzano l’esperienza di ascolto sia per gli utenti iOS che Android. Gli utenti Android potranno quindi usufruire delle comode funzionalità già disponibili per gli utenti iOS, quali localizzare gli auricolari, ottenere informazioni sulla durata della batteria e controllare le modalità di ascolto direttamente dal proprio dispositivo. Questi aggiornamenti riguarderanno tutti i prodotti Beats compatibili con l’app Beats, inclusi quindi gli Studio Buds.Ora è possibile acquistare i Beats Studio Buds su apple.com/it a € 149,95 nei colori Nero, Bianco e Rosso Beats, e nei nuovi colori Grigio Lunare, Rosa Tramonto e Blu Oceano.