SMS 2-Way: nuova linfa ai vecchi messaggini

Gli

SMS 2-way o bidirezionali

rappresentano una nuova modalità di business communication, in grado di aprire il campo a numerose opportunità e in diversi settori.



Tramite

Skebby.it , la piattaforma che offre servizi professionali di mobile marketing & service, infatti, è possibile inviare SMS e

ricevere risposte immediate

dai destinatari dei messaggi.



Gli SMS 2-way, che non si limitano alla comunicazione monodirezionale, ma si basano sullo scambio di informazioni, possono trovare applicazione e

aumentare l’engagement in numerosi ambiti

, come, ad esempio, il servizio clienti, i sondaggi, la gestione degli appuntamenti e degli inviti a eventi, attività marketing di diverso tipo, conferme di prenotazioni, rinnovo di servizi e tutte quelle situazioni in cui sia importante ricevere rapidamente risposte o si desideri

migliorare l’efficacia dell’interazione con i clienti o con il personale

.



Proprio come la messaggistica istantanea, infatti, gli SMS bidirezionali consentono di ricevere feedback immediati, ma

non sono invasivi della sfera privata

, dove attualmente domina Whatsapp. Rispetto alla posta elettronica, invece, offrono

tassi di apertura maggiori

(oltre al 93%*), la

garanzia di consegna

e la

quasi totale assenza di spam

, tutti vantaggi che non possono essere ugualmente assicurati dalle email.



“Gli SMS 2-way rappresentano un’ottima modalità di comunicazione qualora occorra ricevere feedback rapidi o si desideri aumentare l’engagement nelle relazioni con i clienti o anche con i collaboratori”, ha commentato

Francesca Quagliata

,

Digital Marketing Strategist

, che ha proseguito: “Gi

SMS bidirezionali possono essere gestiti in modo davvero semplice e intuitivo

tramite la nostra piattaforma web, che consente anche di impostare SMS di cortesia in automatico, in caso il destinatario utilizzi determinate parole chiave. A tutto ciò si aggiunge, infine, la possibilità di scaricare statistiche con cui poter analizzare i risultati, una funzionalità particolarmente utile in caso di sondaggi, campagne marketing, rinnovi di servizi e molto altro”,

ha concluso Quagliata

.