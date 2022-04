Su Wallapop centinaia di opere letterarie aspettano un nuovo lettore

Fra gli oggetti che collezioniamo da quando siamo piccoli, ad accompagnarci in ogni step della vita, troviamo sicuramente i libri: che siano romanzi, fumetti, saggi o perché no thriller avvincenti, ognuno di noi ha nelle proprie librerie moltissimi testi con i quali ha viaggiato nel tempo in spazi sconfinati, calandosi nei panni dei protagonisti di queste storie fantastiche.Il mese di maggio, che è stato designato comegià da diversi anni, è il momento migliore per dare nuova vita ad avvincenti opere. Ad aiutarci in questo intento troviamo un alleato perfetto:che promuove, grazie al quale moltissimi appassionati di questo “hobby” saranno in grado di trovare il loro prossimo libro del cuore, che ha già vissuto una prima vita nelle mani di qualcun altro.Nell’era del digitale,, mantenendo sempre un occhio di riguardo verso il pianeta. Secondo una recente ricerca commissionata da Wallapop a Bva Doxa, ildegli intervistati acquista regolarmente oggetti di second hand e, di questi, ilè già un acquirente di libri usati, mentre solo illo utilizza per vendere libri e riviste. In generale ben ildegli utenti tiene in grande considerazione la “sostenibilità” quando decide di effettuare un acquisto.Dall’inizio 2022 tra i libri maggiormente richiesti sulla piattaforma troviamo, al primo posto,, vincitore del premio strega del 2020, che presto vedrà l’uscita del suo adattamento cinematografico con interpreti come Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak e Nanni Moretti. Al secondo posto l’intramontabile saga diun classico senza tempo per grandi e piccini, e al terzo iche possono essere utilizzati, senza dubbio, da più studenti. Fra i libri più venduti, sempre da inizio anno, a dominare la classifica sono i testi legati al mondo dellae i classiciSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita