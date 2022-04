Milano Comics and Games, torna sabato 30 aprile e domenica 1 maggio

con DIY Ticket o tramite i punti Mooney Sisal Pay.

da Stazione Nord e Stazione FS di Busto Arsizio per la fiera. Bambini ingresso gratuito fino a 6 anni.

E' tutto pronto per la nuova edizione diLaproporrà fumetti, manga, anime, modellini, action figures, giochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e prodotti novità oltre a aree gioco con tornei di carte collezionabili e role playing games.La partecipazione dellegarantirà una panoramica completa nella storia del fumetto, fra rarità e nuove tendenze internazionali, mentre nell’troveranno spazio disegnatori, illustratori, editori e scrittori indipendenti, tra cui alcuni studenti della Scuola Superiore d'Arte Applicata di Milano, in totalePer i collezionisti di, Fieredelfumetto.it, in collaborazione con Astorina e Poste Italiane, ha progettato, in occasione del(1962-2022), uno speciale, dedicato all’eroe nero delle sorelle Angela e Luciana Giussani che si potrà acquistare presso lo stand di Poste Italiane e firmare da, autore del manifesto di questa edizione di Milano Comics and Games. Il firmacopie è in programma sabato e domenica ore 11-13 e 15-17 presso lo stand Dada Editore.Tanti gliallo stand della Dada Editore & Cut-UP, oltre al sopracitato Riccardo Nunziati, anchedisegnatori per la Sergio Bonelli Editore, Cut-Up e altri editori italiani ed esteri, e la giovane mangakasul palco di Milano Comics&Games arriva lo youtuber Adrian Fartade di, divulgatore scientifico, attore e scrittore si occupa di astronomia e astronautica con lodal ‘rassicurante’ titoloDue entusiasmanti concerti dal vivoper gli amanti delle sigle dei cartoni animati. L’appuntamento è con i, cantanti ufficiali delle sigle italiane dei Digimon e con, noto anche con lo pseudonimo di Steph B, compositore e interprete, fra i tanti successi, delle sigle di Lamù la ragazza dello spazio, City Hunter e Super Wings. Insieme al celebre doppiatoreStefano porterà sul palco di Milano Comics&Games Anime Live uno spettacolo - concerto unico, dedicato al mondo dei cartoon e del cinema d’animazione, di ieri e di oggi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita