Rich List: ecco la lista degli streamer che guadagnano di più

Il sito di streaming Twitch è aumentato notevolmente in popolarità negli ultimi due anni, vantando ora oltre 8 milioni di creatori e 1.3 trilioni di minuti guardati nel 2021.



La piattaforma di live streaming per i giocatori non solo consente agli utenti di ottenere potenzialmente milioni di visualizzazioni, ma anche milioni in banca!

Twitch consente infatti ai loro migliori utenti di addebitare commissioni sotto forma di abbonamento. Sono disponibili tre livelli di abbonamento: $ 4.99, $ 9.99 e $ 24.99 al mese. Twitch trattiene il 50% dei profitti con l'altro 50% che va all'utente.





Con così tanti soldi da guadagnare dai giochi in streaming, un nuovo studio di Ebuyer ha rivelato la Twitch Rich List.

In cima alla classifica troviamo RanbooLive.

Conosciuta per lo streaming di Minecraft, la celebrità di Twitch sta guadagna ben $ 1,406,960.28 all'anno.

Al secondo posto c'è lo streamer americano di Twitch AdinRoss. Conosciuta per lo streaming di Grand Theft Auto V e NBA 2K, la superstar di Twitch sta ora guadagnando $ 726.032 all'anno grazie alla piattaforma.





I primi 20 streamer su Twitch in ordine di guadagno:





Rank Nome utente Followers Followers che pagano Tier 1 ($ 4,99 al mese) Followers che pagano Tier 2 ($ 9,99 al mese) Followers che pagano Tier 3 ($ 24,99 al mese) Guadagno totale annuale 1 RanbooLive 79,155 45,717 317 128 $ 1.406.960 2 AdinRoss · 61,833 23,786 144 35 $ 726.032 3 xQcOW 81,254 22,629 164 107 $ 703.386 4 NICKMERCS 56,720 18,471 420 235 $ 613.432 5 Amouranth 21,858 16,641 39 68 $ 510.765 6 Sykkuno 22,324 13,592 456 221 $ 467.414 7 PaymoneyWubby 20,270 14,057 176 125 $ 450.159 8 AuronPlay 29,254 13,441 150 44 $ 418.012 9 Pestily 24,052 12,513 204 161 $ 411.007 10 summit1g 35,715 12,951 158 89 $ 410.568 11 HasanAbi 43,320 12,550 113 87 $ 395.565 12 CriticalRole 28,347 12,694 130 33 $ 392.799 13 moistcr1tikal 20,995 11,929 319 101 $ 391.419 14 LVNDMARK 20,992 11,152 243 197 $ 377.994 15 LUNA 22,326 9,553 155 276 $ 336.691 16 TimTheTatman 20,415 9,868 121 53 $ 310.647 17 TommyInnit 19,679 9,907 71 23 $ 304.320 18 juansguarnizo 18,022 8,158 33 11 $ 247.878 19 Trainwreckstv 16,567 7,931 15 22 $ 241.652 20 Mizkif 18,084 7,818 36 32 $ 241.025





