Fastweb: 35° trimestre consecutivo di crescita per clienti, ricavi e margini

Anche nel primo trimestre dell'annoregistra un aumento di clienti, del fatturato e dei margini, tagliando il traguardo del 35esimo trimestre consecutivo di crescita.Nei primi tre mesi dell'annonei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale (+37% rispetto al 31 marzo 2021) mentre i ricavi totali di Fastweb si attestano a 595 milioni di euro, in aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In crescita anche l'EBITDA complessivo che raggiunge quota 185 milioni di euro, con un aumento del 3,4% rispetto al primo trimestre 2021 mentre l'EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 171 milioni di euro, in crescita del 3,6%.Anche per i primi tre mesi del 2022 Fastweb conferma il proprio primato negli investimenti, un importo pari al 26% dei ricavi, e indirizzati principalmente allo sviluppo di reti ultra-performanti per la digitalizzazione del Paese e di tecnologie e servizi avanzati per il Cloud e la Cybersecurity e al perseguimento degli obiettivi di riduzione e compensazione delle emissioni e alla revisione dei processi per diventare completamente Carbon Neutral al 2025. Al 31 marzo la rete mobile 5G copre il 55% del territorio nazionale mentre la copertura tramite rete 5G FWA raggiunge più di due milioni di abitazioni.Fastweb conferma la sua leadership di mercatocon 2.273.000 clienti che al 31 marzo 2022 hanno attivato un servizio di connettività a banda ultralarga (+9% rispetto al primo trimestre 2021). Circa l'83% dei clienti (+8 p.p. rispetto all'anno precedente) usufruisce di una connessione con performance da 100 Mbs fino a 1 Gigabit. Attualmente oltre 300.000 clienti navigano ad una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo.Anche per il segmento mobile Fastweb registra performance molto positive con un totale di, in crescita del 28% rispetto al primo trimestre 2021. La percentuale di clienti "convergenti" che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi si attesta al 39% (+4 p.p. rispetto all'anno precedente) della customer base di Fastweb.