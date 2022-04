Youtube, Tik Tok, Instagram: quante lingue parlano le nostre app preferite?

Il portale online per l’apprendimento delle lingue straniere Preply ha condotto uno studio per scoprire quante lingue offrono le app più popolari. Il risultato dell’analisi è una classifica delle app più inclusive dal punto di vista linguistico.

Secondo la ricerca, l'app con il maggior numero di opzioni linguistiche è YouTube. Il portale video più popolare del mondo, lanciato nel 2005 e acquisito dal gigante digitale Google nel 2006, è disponibile in 73 lingue diverse. Queste includono lingue meno conosciute come il Lao, la lingua nazionale del Laos, il Tamil, una lingua regionale dell'India meridionale e dello Sri Lanka, e l'Urdu, la lingua nazionale del Pakistan.

Al secondo posto tra le app più popolari con più opzioni di lingua c'è l'app di messaggistica istantanea Signal con 71 lingue.

Google Meet segue al terzo posto con 63 lingue. L'app per le riunioni digitali ha guadagnato popolarità in tutto il mondo, soprattutto negli ultimi anni della pandemia.

Ecco la classifica completa delle app più inclusive dal punto di vista linguistico:







Classifica App Numero di Lingue 1 YouTube 73 2 Signal 71 3 Google Meet 67 4 Spotify 58 5 Gmail 55 6 Microsoft Teams 48 7 Booking.com 40 8 Whatsapp 39 9 Zara 38 10 PayPal 37

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita