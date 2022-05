Bitdefender rafforza l’organico in Italia

con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il business sul canale della società.

la strategia di canale e il team di canale in Italia, Spagna e Portogallo ed espandere ulteriormente il portfolio di distributori, partner e rivenditori.

Prima di entrare in Bitdefender, Fulvio Fabi ha lavorato per CommScope, dove ha ricoperto la posizione di Territory Account Manager per Italia, Cipro, Grecia e Malta, e precedentemente, per oltre cinque anni, si è occupato di sviluppo del canale per la divisione cybersecurity e networking della società V-VALLEY / ITWAY. Fulvio Fabi vanta oltre 30 anni di esperienza nell'industria IT dove ha ricoperto ruoli dedicati allo sviluppo del canale e della distribuzione per aziende come Ibm, Lacie, Enterasys Network, Wyse Technology, Ready Informatica ed Esprinet Group (Itway/V-Valley). Si è inoltre occupato della sicurezza informatica e della gestione di infrastrutture/networking di diversi vendor, tra cui McAfee, Bluecoat, Secure Computing, Citrix e Ruckus.

Con una ventennale esperienza nel canale italiano, Annalisa Acquaviva ha lavorato prima presso uno dei più importanti distributori di IT, Ingram Micro, nella quale ha ricoperto vari ruoli direzionali. Il più recente, Acquaviva ha assunto il ruolo B2B Sales Account Director e Cloud Business Lead, riportando direttamente al Country Manager di Ingram Micro Italia e sviluppando le relazioni e il business con i principali partner (VAR, CORPORATE, System Integrator, etc) del settore di canale. In Bitdefender ha precedentemente ricoperto la carica di Regional Channel Manager e successivamente Distribution Manager Italy, Spain and Portugal.

A cinque anni dall’arrivo diin Italia con una filiale diretta, il vendor leader nel settore della sicurezza informatica, prosegue il consolidamento della sua presenza sul mercato con l’ingresso diin qualità di National Channel Manager,, precedentemente Distribution Manager Italy, Spain and Portugal assume invece il nuovo ruolo di Channel Director, Italia e Iberia, per sviluppareSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita