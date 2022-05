Epson festeggia 80 anni di storia con l'inaugurazione del Museo di Suwa in Giappone

Daiwa Kogyo Ltd, l'azienda da cui è nata Epson, fu fondata nel maggio 1942 e nel corso degli otto decenni trascorsi si è evoluta. In particolare, gli elementi che hanno alimentato la crescita dell'azienda sono il perfezionamento delle tecnologie di microlavorazione e di elaborazione ad alta precisione sviluppate da Epson per gli orologi, e il loro impiego in altri settori di applicazione.Le mostre allestite nellacoprono il periodo fino agli anni Settanta, quando l'edificio è stato effettivamente utilizzato. I visitatori potranno dare uno sguardo retrospettivo alle tecnologie efficienti, compatte e di precisione che l'azienda giapponese ha sviluppato fin dalla sua fondazione: dalla tecnologia e dalle competenze, per arrivare alla stampante digitale compatta EP-101 da cui deriva il nome del marchio Epson.Ile lasono aperti per le visite; in contemporanea, per l'80° anniversario è stato aperto aperto un sito web che ripercorre la filosofia e la storia dell'azienda fin dalla sua fondazione: https://80th.epson.com/en