Amazon celebra la Milano Design Week con la nuova vetrina dedicata

Per celebrare la settimana milanese dedicata al design, Amazon.it apre

, una vetrina interamente dedicata agli appassionati di arredamento e home decoration dove trovare l’ispirazione giusta per rinnovare e dare un tocco di stile agli ambienti di casa. La vetrina offre anche l’esclusiva opportunità di acquistare i prodotti esposti nell’installazione “The A-maze Garden”, realizzata dallo studio Lissoni Associati per Amazon durante la Milano Design Week.

Ispirata ai labirintici giardini all’italiana, quest’opera fa parte della mostra INTERNI Design Re-Generation e sarà visitabile dal 6 al 13 giugno presso il Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano.

Nella vetrina Design Week di Amazon.it, i clienti possono trovare un'ampia selezione di mobili e accessori per la casa, sia di marchi più noti sia di brand più di nicchia, disponibili in molteplici dimensioni, colori, finiture e prezzi, nonché soluzioni per la domotica, tra cui proposte per l’illuminazione, dispositivi Echo e prodotti con integrazione Alexa.

Molti dei pezzi d’arredo disponibili, inoltre, sono certificati

Climate Pledge Friendly

, il programma che concretizza l’impegno ambientale di Amazon e che segue perfettamente i nuovi trend dell’eco-design. A questi si aggiungono anche i prodotti dei marchi Amazon e una selezione di complementi e arredi

Made in Italy

, realizzati esclusivamente da piccole e medie imprese italiane.

Amazon, consente, inoltre, di scoprire e progettare il proprio spazio ideale in modo interattivo attraverso soluzioni (disponibili sia sul sito, sia nell’App) pensate appositamente per facilitare la scelta e l’acquisto: Amazon Augmented Reality per visualizzare i prodotti all’interno dello spazio in cui si desidera collocarli e Amazon 360 Spin per avere una loro visione a 360°, Discover per filtrare gli articoli in base alle proprie preferenze di stile e ricevere consigli personalizzati per orientarsi nella scelta tra di migliaia di prodotti e, infine, il simulatore Shoowroom per personalizzare e arredare la stanza con gli articoli di arredamento che si preferisce.





Dal momento che la comodità e la velocità della consegna sono aspetti fondamentali nell’esperienza d’acquisto dei prodotti d’arredo, Amazon rende disponibile la funzionalità per la consegna di articoli di grandi dimensioni, che consente ai clienti di pianificare l’orario e il giorno di consegna in base alle proprie esigenze e ricevere i prodotti nella stanza che desiderano.

