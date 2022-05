Apple: nuove funzioni di accessibilità per le persone con disabilità

Apple ha presentato in anteprima funzioni software innovative che offrono alle persone con disabilità nuovi modi per orientarsi, comunicare e sfruttare al massimo i prodotti Apple. Questi potenti aggiornamenti uniscono le tecnologie più recenti dell’azienda per offrire strumenti unici e personalizzabili, rafforzando l’impegno che Apple porta avanti da tempo: creare prodotti che funzionino per chiunque.

Grazie alle innovazioni di hardware, software e machine learning, le persone cieche o ipovedenti possono usare i loro iPhone e iPad per percorrere gli ultimi metri fino a destinazione con Door Detection; chi ha disabilità fisiche o motorie può contare su funzioni assistive come Controllo vocale e Controllo interruttori per controllare completamente l’Apple Watch dal proprio iPhone con la duplicazione dello schermo di Apple Watch; e la comunità di persone sorde e con difficoltà uditive può seguire sottotitoli in tempo reale (Live Captions) su iPhone, iPad e Mac.

Apple sta inoltre ampliando il supporto di VoiceOver, il suo lettore di schermo leader del settore, con oltre 20 nuove lingue e varianti linguistiche. Queste funzioni saranno disponibili entro la fine dell’anno attraverso aggiornamenti software sulle piattaforme Apple.

“Apple integra l’accessibilità in ogni aspetto del nostro lavoro, e noi ci impegniamo a progettare i prodotti e i servizi migliori per tutti” ha dichiarato Sarah Herrlinger, Senior Director of Accessibility Policy and Initiatives di Apple. “Non vediamo l’ora di presentare queste nuove funzioni nate dall’innovazione e dalla creatività di diversi team Apple per offrire alle persone nuovi modi di usare i nostri prodotti in base alle loro esigenze e alla loro vita.”

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita