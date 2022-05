Trustpilot individua e rimuove 2,7 milioni di recensioni false nel corso dell’ultimo anno

All’interno del suo annuale report sulla trasparenza, la piattaforma globale di recensioni Trustpilot ha pubblicato nuovi dati di interesse, tra cui spiccano un aumento significativo del numero di recensioni lasciate sulla piattaforma (46,7 milioni in un anno, +21% rispetto all'anno precedente) e, al contempo, la rimozione di 2,7 milioni di recensioni false (pari al 5,8% del totale delle recensioni inviate nel 2021).





Riguardo alle recensioni false rimosse, 1,8 milioni di queste sono state identificate dal software di rilevamento delle frodi e delle anomalie messo a punto da Trustpilot, con un aumento del 19% rispetto al 2020. Grazie all’implementazione di questa tecnologia, l'anno scorso Trustpilot ha emesso 121.048 avvisi automatici nei confronti di chi violava le linee guida, con un aumento di quasi tre volte rispetto all'anno precedente.





Non solo, la piattaforma ha intrapreso ulteriori azioni mirate a proteggere la piattaforma dagli abusi: nel 2021 il numero degli avvisi pubblici (2.637) posizionati in cima alle pagine dei profili aziendali - per informare i consumatori di abusi identificati sulla pagina - è quadruplicato, mentre sono state emesse 1.425 diffide con intimazione formale a desistere alle aziende accusate di violare le linee guida di Trustpilot, con un aumento del 38% rispetto all'anno precedente.

Tra le aziende coinvolte da tali azioni si segnalano quante hanno incentivato selettivamente i soli clienti soddisfatti a condividere i propri feedback o quante hanno abusato dello strumento di segnalazione, riportando come “false” delle recensioni semplicemente negative - tutti elementi che minano la fiducia nelle recensioni e violano le linee guida di Trustpilot per le aziende.

