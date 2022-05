Samsung Galaxy S22 e Hyundai GV60: la chiave digitale migliora l'esperienza di guida

Il mondo delle auto ha appena ricevuto un aggiornamento high-tech.

e

hanno infatti annunciato che il

sarà il primo a supportare le

disponibili sui dispositivi Galaxy. In particolare, sette tra più recenti smartphone Samsung Galaxy supporteranno una chiave digitale alimentata dalla tecnologia UWB.

Non sarà più necessario cercare le chiavi nella borsa o nelle tasche: ora è possibile aprire l’auto con il proprio smartphone, semplicemente avvicinandosi ad essa, e richiuderla toccando il sensore della portiera.

UWB è una tecnologia wireless che consente allo smartphone di connettersi e comunicare direttamente con l’auto. Una volta registrata la chiave digitale, il GV60 è in grado di identificare i dispositivi Galaxy autorizzati e di sbloccare le portiere non appena si avvicinano.



Installare e aprire l’applicazione Genesis Connected Service.

Registrare le informazioni dell’auto sul sistema di infotainment.

Selezionate il menu “Digital Key” sullo schermo e “Register” sull’app Genesis Connected.

La chiave digitale è disponibile grazie a, un sistema di archiviazione di firme digitali, ID e password. Nel corso di quest’anno, sarà esteso questo servizio a Samsung Wallet, così da consentire agli utenti di memorizzare e gestire in modo sicuro ID digitali, carte d’imbarco, voucher e carte di credito sul proprio smartphone.sul proprio smartphone è sufficiente seguire questi passaggi:Con pochi gesti, Samsung Pass avvia la registrazione automatica della chiave in entrambe le app.E’ necessario registrare le informazioni dell’auto e certificare la chiave per l’uso installando l’app. Quindi, individuare il menu della chiave digitale sul “sistema di infotainment” dell’auto e registrare la chiave sullo smartphone. Al termine della configurazione, Samsung Pass si aprirà automaticamente sullo smartphone e la chiave sarà pronta all’uso. Sarà così possibile lasciare a casa le chiavi dell’auto.A seconda delle impostazioni dell’auto,. Lo sblocco può avvenire premendo la maniglia della portiera mentre lo smartphone è in borsa o in tasca, oppure può avvenire in automatico semplicemente avvicinandosi all’auto con lo smartphone. Entrambe le soluzioni possono essere utilizzati in modo intercambiabile, in modo da poter scegliere sempre l’opzione più comoda.Sono disponibili anche alcune utili funzioni che gli utenti possono utilizzare in remoto sul proprio dispositivo,, premendo il pulsante del motore in Samsung Pass.