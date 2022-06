realme nomina Francis Wong CEO di realme Europa

realme ha annunciato la nomina di Francis Wong

, ex Chief Marketing Officer di realme Europa e India, a nuovo CEO di realme Europa. Francis Wong guiderà le attività commerciali e di branding in Europa e riporterà direttamente a Madhav Sheth, Presidente di realme International Business Group, suo predecessore nella medesima posizione.



Francis Wong prende le redini di realme Europa proprio nel momento in cui l’azienda ha annunciato la nuova serie GT NEO 3 in Europa, con lo smartphone con ricarica più veloce al mondo. Il brand si è distinto perchè ha portato sul mercato nuove tecnologie leader del settore e per l’impegno a fornire 100 milioni di smartphone 5G nei prossimi tre anni che supporteranno la crescita di realme in futuro.

Francis Wong è uno dei fondatori di realme e ha seguito la nascita dell'azienda sin dal suo primo lancio,Nel ruolo di Chief Marketing Officer di realme India ha ideato campagne incentrate sulla community e strategie di content marketing orientate ai giovani.Nel 2021, Francis Wong è stato nominato Chief Marketing Officer di realme Europa, India, Africa e America Latina, con l'ambizioso obiettivo di portare avanti la crescita del brand a livello globale. Allo stesso tempo ha ricoperto il ruolo di Global Lead per la serie realme GT, dedicandosi alla valorizzazione e alla promozione della serie di smartphone premium flagship sul mercato globale.Oggi, nel ruolo di CEO di realme Europe, Francis Wong avrà l'obiettivo di confermare i traguarti da record raggiunti da realme e: realme è nella Top 4 in Europa ed è il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa nel 2021 con un tasso di crescita del 518%.